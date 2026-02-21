Revanche bleibt aus: Neuntes Remis für FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Dauerregen und Disziplin: Ein Punkt im ersten Spiel nach der Pause Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen nahm die Widrigkeiten an, die dieser Nachmittag bereithielt. Schiedsrichter Marc Heiker leitete eine Partie, die weniger durch Leichtigkeit als durch Widerstandskraft geprägt war. Bietigheim-Bissingen ging kurz vor der Pause in Führung: Emre Yalcin traf in der 45. Minute zum 1:0. In einem Spiel, in dem das Wetter jeden sauberen Kontakt zur Prüfung machte, war dieser Moment der klare Lohn – und für den FSV ein Signal, dass der Neustart nicht nur über Hoffnung, sondern über konkrete Szenen funktioniert.

Der Ausgleich: Foulelfmeter bringt Göppingen zurück

Doch der Vorsprung hielt nicht bis zum Ende. In der 76. Minute glich Filip Milisic per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Es blieb der entscheidende Einschnitt: Aus dem möglichen Befreiungsschlag wurde ein Remis, das sich zwischen verpasster Chance und gewonnener Stabilität einordnet. Für den FSV, der im unteren Bereich der Tabelle um jeden Punkt ringen muss, ist genau diese Ambivalenz typisch: Der Schritt nach vorn ist sichtbar, aber er reicht noch nicht, um sich aus der Umklammerung zu lösen.

Ein anderes Bild als im Hinspiel – und doch weiter Druck

Das Ergebnis bekommt zusätzliche Schärfe durch die Erinnerung an das Hinspiel: Am 16. August 2025 verlor der FSV 08 Bietigheim-Bissingen beim 1. Göppinger SV mit 0:5. Nun, ein halbes Jahr später, steht ein 1:1 – kein Triumph, aber ein deutlich anderes Verhältnis. In der Tabelle bleibt Bietigheim-Bissingen dennoch auf Rang 17: Nach 20 Spielen lautet die Bilanz 3 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen bei 30:41 Toren und 18 Punkten. Weil vier Absteiger vorgesehen sind, bleibt der Druck unverändert hoch. Aber dieser regennasse Nachmittag zeigt: Der FSV 08 ist noch da – und er lässt sich nicht mehr so leicht wegspülen.