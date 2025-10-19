Revanche aus dem Pokalspiel gelingt...

Nachdem im Pokal der TSV noch im Derby scheitert, will die Mannschaft Revanche nehmen. Von Anfang an legt der TSV eine Dominanz aufs Feld, ohne dabei groß zu glänzen. Albeck steht sehr tief, konzentriert sich nur aufs Verteidigen und bekommt offensiv kaum Entlastung. Viel Ballbesitz, aber wenig Raumgewinn und viele Ballverluste führen zu keinem ansehnlichen Spiel. Für ein optisches Highlight sorgt dann Noller, M., der eine Hereingabe perfekt mitnimmt und sehenswert ins lange Eck schießt (10.). Wenig später verpasst Mayer knapp das zweite Tor. Die Gäste kommen nur zu wenigen Chancen und profitieren bei ihren offensiven Vorstößen von großen Patzern im Aufbauspiel des TSV. Ein solcher Fehler führt zur größten Chance kurz vor der Halbzeit. Nach dem Pausentee schießt zunächst Jehle an die Latte, kurze Zeit später setzt sich Eckle außen durch und die flache Hereingabe vollendet erneut Noller, M. zum 2-0 (48.). Wenige Zeigerumdrehungen später spielt Noller, M. auf seinen Bruder Noller, F., der eiskalt bleibt und das Spiel gefühlt entscheidet (53.). Jetzt spielt sich das Heimteam frei und kann durch den eingewechselten Bosch per Lupfer auf 4-0 stellen (66.). Der ebenfalls eingewechselte Bartosch (74.) und zum dritten Mal Noller, M., dieses Mal per Kopf (90.) nach Flanke von Jehle, erzielen die Treffer zum letztlich verdienten 6-0 Sieg und der somit geglückten Revanche aus dem Pokalspiel.