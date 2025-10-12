Reutter erwartet „erwachsenen Fußball“ vom SSV Vorsfelde

Am Sonntag steht für die SVG Göttingen ein echter Härtetest an: Das Team von Trainer Nils Reutter gastiert beim SSV Vorsfelde, dem aktuellen Spitzenreiter der Landesliga. Anstoß ist um 14:30 Uhr. Die Gastgeber führen die Tabelle mit 22 Punkten aus neun Spielen an, während Göttingen mit 16 Zählern aus acht Partien auf Rang sechs liegt.

„Uns erwartet am Sonntag mit dem SSV Vorsfelde der aktuelle Tabellenführer der Landesliga, eine spielstarke und selbstbewusste Mannschaft, die vor allem zuhause mit viel Tempo und Wucht agiert“, erklärt Reutter. Besonders beeindruckt zeigt sich der SVG-Coach vom reifen Auftritt des Gegners: „Sie machen unfassbar wenig Fehler und sind brutal effizient.“

Göttingen will sich davon jedoch nicht einschüchtern lassen. „Trotzdem heißt es für uns: mutig nach vorn spielen, diszipliniert und als Team gegen den Ball arbeiten, über 90 Minuten eine hohe Intensität zeigen und die wenigen Chancen, die sich gegen einen Tabellenführer wie Vorsfelde wahrscheinlich ergeben, eiskalt nutzen“, so Reutter. Der Trainer fordert von seiner Mannschaft Geschlossenheit: „Wenn wir als Einheit auftreten, mit Überzeugung und Leidenschaft, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen.“

Am vergangenen Wochenende feierte die SVG einen 2:1-Heimsieg gegen BV Germania Wolfenbüttel. Nach frühem Rückstand durch Lando Baerwolf (7.) drehten Maximilian Werner (71.) und Amin Al-Debek (80.) die Partie. Vorsfelde setzte sich parallel mit 3:1 bei Eintracht Northeim durch – dank eines Doppelpacks von Lucas Friedrich und eines Treffers von Pelle Erik Blaukat.