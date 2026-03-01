Reutlinger Torrausch und Nehrener Zittersieg im Aufstiegsrennen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 3, bot der heutige Tag bei der Fortsetzung vom 20. Spieltag hochemotionalen Fußball, der die Tabellenkonstellation ordentlich durchwirbelte. Während in Reutlingen ein Offensivfeuerwerk abgebrannt wurde, das die Hoffnungen der Gäste im Keim erstickte, lieferten sich die Akteure in Nehren eine wahre Abwehrschlacht. Es war ein Spieltag, der deutlich machte, wie nah Ekstase und schmerzhafter Überlebenskampf in dieser Liga beieinanderliegen.

In einem diszipliniert geführten Match vor 111 Zuschauern sicherte sich der VfL Pfullingen einen eminent wichtigen Heimsieg gegen den SV Seedorf. Die Gastgeber ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. Bereits in der 7. Minute brachte Nico Seiz die Pfullinger mit dem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. Seedorf bemühte sich redlich, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. In der 58. Minute sorgte Sven Packert mit dem Tor zum 2:0 schließlich für die Vorentscheidung. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 250 Fans in Empfingen, das am Ende keinen Sieger fand. Die SG Empfingen erwischte einen denkbar schlechten Start, als Leonard Hößrich in der 27. Minute das 0:1 für den VfL Mühlheim erzielte. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gastgeber selbst: Andrej Schlecht sah in der 43. Minute die Rote Karte. Als Leonard Hößrich in der 54. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch dann schlug die Stunde von Pascal Schoch. Mit einem Doppelschlag in der 74. Minute zum 1:2 und in der 76. Minute zum 2:2 brachte er sein Team zurück. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Daniel Jakupak traf in der 82. Minute zum 2:3 für Mühlheim, doch nur 60 Sekunden später markierte erneut Pascal Schoch in der 83. Minute den 3:3-Endstand. ---

Die Spvgg Freudenstadt sendet im Abstiegskampf ein Lebenszeichen und bezwingt den VfL Nagold in einem packenden Schlagabtausch vor 200 Zuschauern. Dabei begann es für die Hausherren unglücklich, als Panagiotis Karypidis bereits in der 7. Minute das 0:1 markierte. Doch Freudenstadt bewies Moral: Patrick Ostojic glich in der 10. Minute zum 1:1 aus und brachte sein Team in der 58. Minute mit dem 2:1 sogar in Führung. Nur eine Minute später, in der 59. Minute, erhöhte Ümit-Kaan Celikkol auf 3:1. Nagold kam durch Niklas Watzl in der 76. Minute auf 3:2 heran, doch Dogukan Süzgec stellte in der 77. Minute mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer zum 4:3 durch Niklas Watzl in der fünften Minute der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät. ---

Ein Debakel erlebte der TSV Harthausen/Scher beim BSV 07 Schwenningen. Vor 100 Zuschauern überrollten die Gastgeber ihren Gegner bereits in der ersten Halbzeit gnadenlos. Drion Panxhaj eröffnete den Torreigen in der 5. Minute mit dem 1:0. In der 23. Minute legte Mauro Chiurazzi zum 2:0 nach, ehe Dario Holenstein in der 30. Minute auf 3:0 erhöhte. Ein Doppelschlag von Fabio Chiurazzi in der 35. Minute zum 4:0 und in der 45. Minute zum 5:0 besiegelte das Schicksal der Gäste bereits vor dem Pausenpfiff. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Ledion Shabanaj in der 90. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand. ---

Der SV Zimmern kam im Heimspiel gegen den TuS Ergenzingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 150 Zuschauern bissen sich die Angreifer des Spitzenreiters immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Gäste fest. Das 0:0 ist für Ergenzingen ein wertvoller Punktgewinn im Tabellenkeller, während Zimmern nun 43 Punkte hat. ---

Vor 169 Zuschauern erlebte der SV Croatia Reutlingen eine Sternstunde und demontierte den Aufsteiger SSC Tübingen mit 5:1. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Ivan Krajinovic bereits in der 9. Minute das 1:0 für die Hausherren erzielte. Doch die Gäste bewiesen zunächst Kampfgeist: Mario Kuhn gelang in der 32. Minute der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug die Heimmannschaft jedoch zurück, als Vincenzo Giambrone in der 43. Minute die erneute Führung zum 2:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel endgültig zugunsten der Reutlinger. Innerhalb weniger Sekunden brach die Tübinger Defensive komplett zusammen. In der 72. Minute erhöhte zunächst Altan Yildiz auf 3:1, ehe noch in derselben Minute Demir Martinović mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Hälfte setzte erneut Ivan Krajinovic, der in der 79. Minute den 5:1-Endstand herstellte. ---

Deutlich knapper, aber nicht weniger intensiv verlief die Begegnung zwischen dem SV Nehren und dem FC 07 Albstadt. Vor 300 Zuschauern entwickelte sich ein Abnutzungskampf, in dem jeder Fehler entscheidend sein sollte. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Torerfolg geblieben war, brandete kurz nach dem Wiederanpfiff Jubel im Nehrener Lager auf. Niklas Nill erzielte in der 48. Minute das goldene Tor zum 1:0. Albstadt warf in der Folge alles nach vorne, um den so wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu sichern, doch die Nehrener Defensive hielt dem Druck stand. Die Dramatik gipfelte in der Schlussminute, als Frederick Mohr in der 90. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl rettete Nehren den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

