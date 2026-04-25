Reutlinger Flügelstürmer wechselt zum Regionalligisten

– Foto: Eibner / Reutlingen Presse

Mit Maxim Schmalz holt die TSG Balingen einen jungen Offensivspieler, der in eine klare Idee passt: Tempo, Mut und Entwicklung. Der 20-Jährige wechselt vom SSV Reutlingen an die Zollernalb und soll dem Regionalligisten künftig auf den Flügeln neue Dynamik verleihen. In schwieriger sportlicher Lage ist das ein Transfer mit Blick nach vorn. Nach dem heutigen Remis dennoch eine wichtige Personalentscheidung.

Die Verpflichtung gewinnt auch deshalb an Gewicht, weil sie in eine Phase fällt, in der die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest um Perspektive ringt. Nach dem 2:2 am heutigen Spieltag beim KSV Hessen Kassel steht die Mannschaft mit 22 Punkten aus 31 Spielen auf Rang 17. Marko Pilic und Amney Moutassime trafen in Kassel, ehe der Ausgleich tief in der Nachspielzeit fiel. Es ist eine Saison, in der jeder Blick auf die Zukunft automatisch mit der Gegenwart verknüpft ist.

Maxim Schmalz bringt dafür ein Profil mit, das neugierig macht. Ausgebildet beim VfB Stuttgart und beim SSV Reutlingen, hat er sich in dieser Saison in das Oberliga-Team der Reutlinger gespielt. In 20 Einsätzen gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Wichtiger noch als die nackten Zahlen ist jedoch die Art seines Spiels: Schmalz besticht durch Tempo, Dribbelstärke und die Fähigkeit, auf engem Raum Lösungen zu finden. Solche Spieler können Partien aufbrechen, Verteidiger binden und einer Mannschaft jene Unberechenbarkeit geben, die gerade im Offensivspiel von großem Wert ist.