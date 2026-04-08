Reutlingen will sich weiter von der Abstiegszone distanzieren

Gute Ausgangslage Reutlingen steht mit 33 Punkten auf Rang neun und hat sich in den vergangenen Wochen aus der engeren Gefahrenzone herausgearbeitet. Gmünd folgt mit 30 Zählern auf Platz zwölf. Die Lage ist damit klar: Ein Heimsieg würde den Vorsprung auf einen direkten Verfolger vergrößern und den SSV im Mittelfeld weiter stabilisieren. Gerade in dieser Tabellenregion haben direkte Duelle besonderen Wert.

Beide Teams mit Selbstvertrauen

Der SSV gewann zuletzt in Bietigheim-Bissingen mit 2:0. Luca Plattenhardt brachte Reutlingen in der 62. Minute in Führung, Moritz Kuhn entschied die Partie in der 81. Minute. Auch Gmünd reist mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft den Türkischen SV Singen deutlich mit 5:1 besiegte. Alexander Aschauer traf doppelt, dazu kamen Tore von Nico Molinari, Marvin Gnaase und Levin Kundruweit. Beide Mannschaften gehen also nach überzeugenden Ergebnissen in dieses Spiel.

Hinspiel als Warnung

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison verlor Reutlingen in Gmünd mit 2:3. Dabei hatte der SSV zweimal geführt: Konstantinos Markopoulos traf früh zum 1:0, Yannick Toth später zum 2:1. Dennoch drehte Gmünd die Partie noch durch Alexander Aschauer und Niklas Hofmeister. Das Hinspiel zeigte damit deutlich, dass Reutlingen gegen diesen Gegner gute Phasen allein nicht reichen, wenn die Kontrolle im weiteren Verlauf verloren geht.