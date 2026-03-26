Reutlingen will auch in Nöttingen in diesem Jahr ungeschlagen bleiben

Der SSV Reutlingen steht am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am Samstag geht es zum FC Nöttingen, der als Tabellenvierter zu den formstärkeren Mannschaften der Liga zählt. Reutlingen reist allerdings mit einer stabilen Serie an: Seit der Winterpause ist der SSV ungeschlagen. Das verleiht dem Spiel aus Reutlinger Sicht zusätzliche Bedeutung
Stabile Lage, schwieriger Gegner
Mit 29 Punkten aus 24 Spielen steht der SSV auf Rang zehn und hat sich zuletzt im engen Mittelfeld behauptet. Der Abstand nach unten ist noch nicht groß genug, um von Ruhe zu sprechen, doch die Entwicklung nach der Winterpause zeigt in eine stabile Richtung. Nöttingen bringt mit 41 Punkten und Platz vier eine andere Ausgangslage mit. Für Reutlingen ist das Gastspiel damit die Gelegenheit, die eigene Serie gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zu überprüfen.
Zwei verschiedene Spielbilder
Am vergangenen Wochenende trennte sich Reutlingen torlos vom FV Ravensburg und bestätigte damit seine defensive Ordnung gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Unter der Woche folgte beim 1. CfR Pforzheim ein 1:1, das aus Reutlinger Sicht erst spät seinen Siegcharakter verlor. Terry Asare brachte den SSV bereits in der 6. Minute in Führung, ehe Tim Schwaiger in der 88. Minute noch ausglich. Nöttingen dagegen setzte mit dem 6:1 gegen den Türkischen SV Singen ein deutliches Signal und unterstrich dabei vor allem seine offensive Wucht.
Nachholspiel als Hinweis
Das 1:1 in Pforzheim war für Reutlingen in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Einerseits blieb die Mannschaft erneut ungeschlagen und nahm auch im dritten Spiel in Folge etwas mit. Andererseits zeigte der späte Ausgleich, dass der Ertrag in engen Spielen weiter fragil bleibt. Gerade gegen Nöttingen wird es darauf ankommen, eine Führung oder eine stabile Spielanlage diesmal konsequenter über die Zeit zu bringen.
Was in Nöttingen gefragt ist
Der SSV braucht gegen diesen Gegner vor allem Genauigkeit in den entscheidenden Momenten. Nöttingen hat zuletzt sechs Tore erzielt und wird Reutlingen vor andere Aufgaben stellen als Ravensburg oder Pforzheim. Für den SSV dürfte es deshalb zunächst darum gehen, die eigene Kompaktheit zu bewahren und das Spiel nicht früh öffnen zu müssen. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des SSV Reutlingen.