Reutlingen will auch in Nöttingen in diesem Jahr ungeschlagen bleiben

Stabile Lage, schwieriger Gegner Mit 29 Punkten aus 24 Spielen steht der SSV auf Rang zehn und hat sich zuletzt im engen Mittelfeld behauptet. Der Abstand nach unten ist noch nicht groß genug, um von Ruhe zu sprechen, doch die Entwicklung nach der Winterpause zeigt in eine stabile Richtung. Nöttingen bringt mit 41 Punkten und Platz vier eine andere Ausgangslage mit. Für Reutlingen ist das Gastspiel damit die Gelegenheit, die eigene Serie gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zu überprüfen.

Zwei verschiedene Spielbilder

Am vergangenen Wochenende trennte sich Reutlingen torlos vom FV Ravensburg und bestätigte damit seine defensive Ordnung gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Unter der Woche folgte beim 1. CfR Pforzheim ein 1:1, das aus Reutlinger Sicht erst spät seinen Siegcharakter verlor. Terry Asare brachte den SSV bereits in der 6. Minute in Führung, ehe Tim Schwaiger in der 88. Minute noch ausglich. Nöttingen dagegen setzte mit dem 6:1 gegen den Türkischen SV Singen ein deutliches Signal und unterstrich dabei vor allem seine offensive Wucht.

Nachholspiel als Hinweis

Das 1:1 in Pforzheim war für Reutlingen in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Einerseits blieb die Mannschaft erneut ungeschlagen und nahm auch im dritten Spiel in Folge etwas mit. Andererseits zeigte der späte Ausgleich, dass der Ertrag in engen Spielen weiter fragil bleibt. Gerade gegen Nöttingen wird es darauf ankommen, eine Führung oder eine stabile Spielanlage diesmal konsequenter über die Zeit zu bringen.