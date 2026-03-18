Reutlingen vor dickem Brett: SSV erwartet Ravensburg

Ausgangslage Reutlingen steht mit 27 Punkten aus 22 Spielen auf Rang zehn und hat sich mit dem Sieg gegen Denzlingen etwas Luft verschafft. Ravensburg liegt mit 38 Punkten im Verfolgerfeld und gehört damit weiter zur erweiterten Spitzengruppe. Die Tabelle zeigt jedoch auch, dass der SSV den Abstand nach unten weiter im Blick behalten muss. Gerade deshalb besitzt das Spiel einen doppelten Wert: Es geht um Stabilität nach unten und um die Frage, ob Reutlingen gegen ein Topteam bestehen kann.

Der Eindruck vom Wochenende

Der SSV erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Denzlingen sachlich und frühzeitig. Das Eigentor von Oliver Gümpel in der 2. Minute und der Treffer von Marcel Sökler in der 10. Minute legten die Grundlage für den 3:0-Erfolg, den Yannick Toth in der 72. Minute absicherte. Ravensburg gewann ebenfalls souverän und setzte sich beim Türkischen SV Singen mit 3:0 durch. Philipp Altmann, Luan Kukic und Nesreddin Kenniche trafen für eine Mannschaft, die ihre Form damit ebenfalls bestätigte.

Hinspiel als Warnung

Das erste Duell der Saison endete mit einer klaren Niederlage für Reutlingen. Zwar brachte Willie Till Sauerborn den SSV bereits in der 2. Minute in Führung, doch Ravensburg glich schnell durch Daniele Gabriele aus. Kevin Wistuba und Marek Bleise drehten die Partie noch vor der Pause auf 3:1. Das Hinspiel zeigt damit, wie schnell Ravensburg ein Spiel übernehmen kann, wenn Reutlingen die Kontrolle verliert.