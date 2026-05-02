Reutlingen schlägt Zweiten Mannheim und ist dicht vor dem Ligaverbleib

In der ersten Halbzeit hielt Reutlingen die Partie gegen einen der stärksten Gegner der Liga offen. Mannheim brachte zwar die höhere tabellarische Qualität mit, doch der SSV ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken und blieb in einem engen Spiel stabil. Klare Ausschläge im Ergebnis gab es vor der Pause nicht. Damit verschaffte sich Reutlingen die Grundlage, auch nach dem Seitenwechsel in Reichweite zu bleiben.

Die erste entscheidende Szene gehörte dennoch den Gastgebern. In der 55. Minute brachte Umut Sentürk den VfR Mannheim mit 1:0 in Führung. Für Reutlingen drohte die Partie damit in die erwartbare Richtung zu kippen, zumal Mannheim als Tabellenzweiter bis dahin in einer sehr stabilen Saison unterwegs war. Der SSV brauchte eine Reaktion und bekam sie.

Reutlingens starke Schlussphase

In der 73. Minute gelang Yannick Toth der Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer veränderte das Spiel spürbar. Nur vier Minuten später drehte Maxim Schmalz die Begegnung mit dem 2:1 vollständig zugunsten der Gäste. Mannheim fand darauf keine passende Antwort mehr. Statt eines späten Drucks der Gastgeber setzte Reutlingen in der 90. Minute noch einen dritten Treffer, als Marcel Sökler zum 3:1-Endstand traf.

Wichtiger Sieg im Tabellenbild

Mit nun 38 Punkten verbessert sich der SSV Reutlingen auf Rang neun und setzt sich in einem engen Tabellenbereich etwas ab. Gerade weil in dieser Saison vier bis fünf Mannschaften absteigen werden, ist der Erfolg in Mannheim mehr als nur ein Prestigeergebnis. Reutlingen gewann nicht gegen irgendeinen Gegner, sondern gegen den Tabellenzweiten, und das nach Rückstand. Der Spielverlauf macht den Sieg besonders wertvoll: Der SSV blieb geduldig, nutzte seine Phase im letzten Drittel konsequent und belohnte sich mit drei Punkten, die im Saisonendspurt erheblich an Bedeutung gewinnen können.