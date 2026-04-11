Reutlingen sammelt das nächste Remis und bleibt 2026 ungeschlagen

Der SSV Reutlingen hat am 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg seine Serie im Kalenderjahr 2026 fortgesetzt, musste sich gegen den 1. FC Normannia Gmünd jedoch mit einem 1:1 begnügen. Vor heimischem Publikum ging der SSV in der ersten Halbzeit in Führung, konnte den Vorsprung nach der Pause aber nicht behaupten. Schiedsrichter Tobias Bartschat aus Müllheim-Hügelheim leitete eine Partie, in der Reutlingen zunächst die bessere Ausgangslage schuf, am Ende aber mit einem Punkt vorliebnehmen musste. Damit bleibt der SSV zwar ungeschlagen, verpasste jedoch einen größeren Schritt in der Tabelle.
Vorteil vor der Pause
Reutlingen fand früh in eine geordnete Partie und nutzte im ersten Abschnitt den entscheidenden Moment. In der 19. Minute brachte Marcel Sökler den SSV mit 1:0 in Führung und verschaffte der Mannschaft damit die Möglichkeit, das Spiel aus einer stabilen Position zu gestalten. Gegen einen direkten Tabellennachbarn war dieser Treffer von besonderem Wert, weil er Reutlingen nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Kontrolle über die Ausgangslage gab. Bis zur Pause verteidigte der SSV diesen Vorsprung.
Der Spielverlauf nach dem Seitenwechsel
Nach der Halbzeit änderte sich die Statik der Begegnung. Gmünd kam zum Ausgleich und machte die Partie damit wieder offen. Calvin Körner traf in der 56. Minute zum 1:1 und entzog Reutlingen den Vorteil aus der ersten Hälfte. Für den SSV bedeutete das, erneut auf eine Wendung reagieren zu müssen, statt das Spiel weiter aus einer Führung heraus zu steuern.
Ein Punkt statt eines Befreiungsschlags
Weitere Tore fielen in der Folge nicht mehr. Reutlingen blieb damit zwar auch im nächsten Spiel ohne Niederlage, konnte die Begegnung aber nicht mehr in einen Heimsieg drehen. Gerade deshalb hat das Ergebnis zwei Seiten: Einerseits bestätigt es die Stabilität, die den SSV seit der Winterpause trägt. Andererseits zeigt es, dass aus kontrollierten Ausgangslagen nicht immer der volle Ertrag entsteht.
Serie hält, Abstand bleibt ordentlich
Mit nun 34 Punkten aus 27 Spielen steht Reutlingen auf Rang neun und behauptet sich damit im gesicherten Mittelfeld. Der Vorsprung auf Gmünd beträgt weiterhin drei Punkte, nach unten bleibt der Abstand auf die gefährdeten Plätze ebenfalls gewahrt. Für den SSV ist das Remis daher kein schlechtes Ergebnis, aber eben auch keines mit durchschlagender Wirkung. Die wichtigste Konstante bleibt vorerst bestehen: Reutlingen ist im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen.