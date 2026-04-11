Reutlingen sammelt das nächste Remis und bleibt 2026 ungeschlagen

Vorteil vor der Pause Reutlingen fand früh in eine geordnete Partie und nutzte im ersten Abschnitt den entscheidenden Moment. In der 19. Minute brachte Marcel Sökler den SSV mit 1:0 in Führung und verschaffte der Mannschaft damit die Möglichkeit, das Spiel aus einer stabilen Position zu gestalten. Gegen einen direkten Tabellennachbarn war dieser Treffer von besonderem Wert, weil er Reutlingen nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Kontrolle über die Ausgangslage gab. Bis zur Pause verteidigte der SSV diesen Vorsprung.

Der Spielverlauf nach dem Seitenwechsel

Nach der Halbzeit änderte sich die Statik der Begegnung. Gmünd kam zum Ausgleich und machte die Partie damit wieder offen. Calvin Körner traf in der 56. Minute zum 1:1 und entzog Reutlingen den Vorteil aus der ersten Hälfte. Für den SSV bedeutete das, erneut auf eine Wendung reagieren zu müssen, statt das Spiel weiter aus einer Führung heraus zu steuern.

Ein Punkt statt eines Befreiungsschlags

Weitere Tore fielen in der Folge nicht mehr. Reutlingen blieb damit zwar auch im nächsten Spiel ohne Niederlage, konnte die Begegnung aber nicht mehr in einen Heimsieg drehen. Gerade deshalb hat das Ergebnis zwei Seiten: Einerseits bestätigt es die Stabilität, die den SSV seit der Winterpause trägt. Andererseits zeigt es, dass aus kontrollierten Ausgangslagen nicht immer der volle Ertrag entsteht.