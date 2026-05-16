Reutlingen krönt die starke Rückrunde mit dem sicheren Klassenverbleib

Der SSV begann zielstrebig und ging bereits in der 5. Minute durch Maxim Schmalz mit 1:0 in Führung. Damit gelang Reutlingen erneut ein früher Zugriff auf die Partie. Karlsruhe reagierte jedoch entschlossen und kam in der 16. Minute durch Marius Mahle zum Ausgleich. Die Begegnung blieb damit offen, auch wenn Reutlingen in dieser Phase den reiferen Eindruck hinterließ und die Partie nicht aus der Hand gab.

Noch vor der Pause stellte der SSV die Führung wieder her. In der 30. Minute traf Marcel Sökler zum 2:1 und verschaffte den Gästen damit erneut die bessere Ausgangsposition. Dieser Treffer hatte Gewicht, weil Reutlingen nach dem Karlsruher Ausgleich nicht unruhig wurde, sondern seine Linie beibehielt. So ging der SSV mit einem verdienten Vorsprung in die zweite Halbzeit und konnte das Spiel von dort aus kontrollierter gestalten.

Lange offen, dann klar entschieden

Trotz der Führung blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein offen. Erst in der 90. Minute sorgte Marcel Sökler mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung zum 3:1. In der Nachspielzeit legte er sogar noch einmal nach und stellte mit dem 4:1 in der 90.+2 Minute den Endstand her. Aus einem längere Zeit umkämpften Auswärtsspiel wurde damit noch ein klarer Erfolg, der den Spielverlauf erst spät auch im Ergebnis deutlich abbildete.

Verdienter Lohn einer stabilen Phase

Mit nun 44 Punkten steht Reutlingen auf Rang neun und hat den Klassenverbleib endgültig abgesichert. Die Mannschaft hat sich diesen Ertrag in einer bemerkenswert stabilen Rückrunde erarbeitet, in der sie konstant punktete und nur selten Rückschläge zuließ. Der Sieg in Karlsruhe fügt sich nahtlos in dieses Bild ein: Reutlingen trat geordnet auf, nutzte die entscheidenden Momente und belohnte sich am Ende deutlich. Vor dem Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen kann der SSV damit ohne Rechenspiele planen – und mit dem Gefühl, die Klasse in diesem Jahr hochverdient gehalten zu haben.