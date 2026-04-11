Reutlingen im 9:0-Torrausch, Esslingen und Hofherrnweiler glänzen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Verbandsliga Württemberg boten die heutigen Partien des 26. Spieltags eine fußballerische Dramaturgie, die zwischen herber Enttäuschung und grenzenlosem Jubel schwankte. Während an der Spitze die Dominanz des Tabellenführers fast beängstigende Züge annahm, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden.

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Vor 311 Zuschauern untermauerte der FC Holzhausen seine Ambitionen auf die vorderen Plätze mit einer abgeklärten Leistung. Die Gastgeber starteten furios in die Partie, als Tim Steinhilber bereits in der 2. Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielte. Der TSV Berg fand gegen die stabil stehende Defensive der Hausherren kaum Mittel. In der 28. Minute erhöhte Jovan Djermanovic auf 2:0, was die Vorentscheidung bedeutete. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte erneut Tim Steinhilber, der in der 83. Minute zum 3:0-Endstand traf und Holzhausen damit den 17. Saisonsieg sicherte. ---

In einer kampfbetonten Begegnung vor 287 Zuschauern setzten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen knapp gegen das Tabellenschlusslicht durch. Manuel Michel brachte die Hausherren in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, ehe Benjamin Walter in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte. Der VfR Heilbronn bewies jedoch Moral und kam in der 83. Minute durch Julian Schiffmann zum 2:1-Anschlusstreffer. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr, sodass Heilbronn mit weiterhin 13 Punkten am Ende der Tabelle verharrt. ---

Ein einziger Treffer entschied die Partie vor 170 Zuschauern zugunsten des Favoriten. Der TSV Oberensingen tat sich gegen einen defensiv kompakt stehenden FC Rottenburg lange schwer, fand aber in der 27. Minute die Lücke, als Patrick Werner das goldene Tor zum 1:0 erzielte. In der Folge verteidigte Oberensingen den Vorsprung leidenschaftlich. ---

Es war eine sportliche Demontage, die die 200 Zuschauer in Waiblingen miterleben mussten. Die Young Boys Reutlingen spielten sich in einen Rausch und ließen dem FSV Waiblingen nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Matthias Dünkel in der 27. Minute mit dem 0:1, gefolgt von Maximilian Herberth in der 31. Minute zum 0:2 und Luca Lennerth in der 34. Minute zum 0:3. Kurz vor der Pause markierte Adil Iggoute in der 45. Minute das 0:4. Nach dem Seitenwechsel ging das Schützenfest unvermindert weiter: Ante Galic traf in der 54. Minute zum 0:5 und in der 65. Minute zum 0:6. Erneut Adil Iggoute schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 0:7, bevor ein Doppelpack von Marko Drljo in der 80. Minute (0:8) und 86. Minute den 0:9-Endstand perfekt machte. Reutlingen thront damit mit 64 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis einsam an der Spitze. ---

Der FC Esslingen feierte vor 121 Zuschauern einen immens wichtigen Auswärtssieg bei der TSG Tübingen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Louis Majhen die Gäste in der 34. Minute mit 0:1 in Front. Tübingen bemühte sich um den Ausgleich, wurde aber in der zweiten Halbzeit eiskalt ausgekontert. Innerhalb weniger Minuten entschieden die Esslinger die Partie: Kimi Kerber traf in der 66. Minute zum 0:2, Antonio Trento legte in der 68. Minute das 0:3 nach, und Dorde Smiljic sorgte in der 72. Minute für den 0:4-Endstand. ---

Trotz eines frühen Rückschlags feierte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor 120 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg. Der SV Fellbach ging bereits in der 4. Minute durch Torben Hohloch mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Tim Ulrich Ruth glich in der 13. Minute zum 1:1 aus, und Yusuf Emre Baran drehte die Partie in der 23. Minute zum 2:1. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Jermain Ibrahim in der 46. Minute auf 3:1. Erneut Tim Ulrich Ruth in der 60. Minute (4:1) und nochmals Jermain Ibrahim in der 88. Minute stellten den 5:1-Endstand her. ---

Späte Dramatik am Bodensee: Vor 200 Zuschauern sah es lange nach einer torlosen Punkteteilung zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Weilimdorf aus. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, bis die Gäste in der Schlussphase den entscheidenden Nadelstich setzten. In der 89. Minute erzielte Daniel Baierle den umjubelten Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit dem 3:1 beim TSV Berg einen wichtigen und überraschend starken Sieg eingefahren. Emilio Amenta traf doppelt, dazu kam ein Eigentor von Niko Maucher. Mit 32 Punkten hat sich Calcio auf Rang zehn vorgeschoben und kann mit einem weiteren Erfolg noch deutlicher Abstand nach unten schaffen. Die SSV Ehingen-Süd erlebt dagegen harte Tage. Das 0:3 gegen FSV Waiblingen war nicht nur sportlich ein Rückschlag, sondern wurde auch durch die Roten Karten gegen Elias Kamper und Daniel Schuhmacher überschattet. Mit 24 Punkten steht Ehingen-Süd auf Rang 13 und steckt weiter in einer angespannten Lage. Das Hinspiel gewann Calcio bereits 2:0 in Ehingen-Süd. Für die Gastgeber ist das nun die Chance, den direkten Vergleich zu bestätigen. Für Ehingen-Süd ist es ein Spiel, in dem dringend Widerstand gefragt ist.