Reutlingen holt 0:2 auf und bleibt 2026 weiter ungeschlagen Der Oberligist rettet spät ein Unentschieden. von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Y. Le Madon

Der SSV Reutlingen hat am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg seine Serie im Kalenderjahr 2026 fortgesetzt. Beim FC Nöttingen kam der SSV zu einem 2:2, obwohl die Mannschaft früh mit zwei Toren zurücklag. In einer Partie mit klarem Rückstand und später Wendung erarbeitete sich Reutlingen den Punkt erst in den letzten Minuten. Für den SSV ist das Ergebnis deshalb weniger ein gewöhnliches Remis als ein weiterer Beleg für seine derzeitige Widerstandsfähigkeit.

Früher Rückstand

Reutlingen geriet in Nöttingen früh in Schwierigkeiten. Bereits in der 7. Minute brachte Stefan Zimmermann die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Khery Hamka auf 2:0. Damit stand der SSV schon in der Anfangsphase vor einer Partie, die aus Reutlinger Sicht in eine ungünstige Richtung gekippt war. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe bedeutete das, einem deutlichen Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Anschluss vor der Pause

Noch vor dem Seitenwechsel fand Reutlingen jedoch zurück ins Spiel. Terry Asare verkürzte in der 42. Minute auf 1:2 und gab der Partie damit wieder eine offenere Statik. Der Treffer war aus Sicht des SSV von erheblichem Wert, weil er den Abstand vor der Pause verringerte und die Ausgangslage für die zweite Hälfte spürbar veränderte. Nöttingen blieb zwar vorne, doch Reutlingen hatte sich die Chance auf Zählbares bewahrt.