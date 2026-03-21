Reutlingen erkämpft sich gegen Ravensburg einen Zähler

Stabil gegen ein Topteam Reutlingen traf mit Ravensburg auf einen Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe. Die Gäste reisten als Tabellensechster an, der SSV ging als Zwölfter in das Heimspiel. Dass am Ende kein Tor fiel, spricht aus Reutlinger Sicht zunächst für die defensive Stabilität. Gegen eine Mannschaft, die vor dem Spieltag 39 Punkte gesammelt hatte, ließ der SSV keinen Treffer zu und hielt damit einen Gegner mit deutlich anderer Tabellenlage in Schach.

Der Spielverlauf

Die Partie bewegte sich über 90 Minuten ohne entscheidenden Ausschlag auf einer ausgeglichenen Linie. Weder Reutlingen noch Ravensburg schafften es, die Begegnung mit einem Treffer zu öffnen. So blieb das Spiel in seiner Grundstruktur eng und umkämpft. Der SSV brachte die notwendige Ordnung auf den Platz, fand aber nicht den Moment, um aus der stabilen Leistung auch einen Heimsieg zu machen.

Wert des Punktes

Ein torloses Remis gegen den Tabellensechsten ist für Reutlingen kein Ergebnis ohne Nutzen. Nach dem 3:0 gegen Denzlingen bleibt die Mannschaft in der Rückschau auf die beiden jüngsten Spiele ohne Gegentor und hat vier Punkte geholt. Das ist im unteren Tabellendrittel ein belastbarer Ertrag. Gleichzeitig zeigt das 0:0 aber auch, dass sich der SSV die Möglichkeit auf einen größeren Schritt nach vorne offenließ.