Reutlingen einsam vorn – Spektakulärer Torrausch in Waiblingen

Der Spitzenreiter gab sich vor 150 Zuschauern keine Blöße. Die Young Boys Reutlingen starteten furios in die Partie gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Ante Galic erzielte bereits in der 11. Minute das 0:1, und Thomas Michael Diescher baute die Führung in der 21. Minute auf 0:2 aus. Kurz vor der Pause markierte Hakan Aktepe in der 43. Minute das 0:3. In der zweiten Halbzeit unterlief Hakan Aktepe in der 70. Minute ein Eigentor zum 1:3-Anschluss für die TSG, doch nur 60 Sekunden später stellte Adil Iggoute in der 71. Minute mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Reutlingen festigt mit 58 Punkten souverän die Tabellenführung.

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Ein torreiches Auf und Ab erlebten die Fans am Bodensee. Der VfB Friedrichshafen ging durch einen Doppelpack von Dennis Blaser in der 11. Minute (1:0) und der 18. Minute (2:0) früh in Führung. Doch der SSV Ehingen-Süd kämpfte sich zurück: Simon Dilger verkürzte in der 30. Minute auf 2:1, Maurice Strobel glich in der 34. Minute zum 2:2 aus, und Janis Peter drehte die Partie in der 57. Minute sogar zum 2:3. Friedrichshafen bewies jedoch Moral. Pascal Rasmus glich in der 67. Minute zum 3:3 aus und brachte sein Team in der 84. Minute mit 4:3 erneut in Front. Den Schlusspunkt zum 5:3-Sieg setzte Massimo Caltabiano in der 88. Minute. ---

In Waiblingen ereignete sich vor 150 Zuschauern ein Spiel für die Geschichtsbücher. Der TSV Berg schien nach Toren von David Hoffmann (6. Minute, 0:1) und einem Doppelpack von Markus Maurer (8. Minute, 0:2; 10. Minute, 0:3) bereits wie der sichere Sieger. Doch der FSV Waiblingen gab nicht auf. Timo Rörich verkürzte in der 26. Minute auf 1:3, und Hajdar Shala erzielte in der 51. Minute das 2:3. Zwar erhöhte Markus Maurer in der 64. Minute per Foulelfmeter auf 2:4 für Berg, doch Waiblingen startete eine furiose Schlussphase. Nabil Mouhssine traf in der 79. Minute zum 3:4 und in der 83. Minute zum 4:4-Ausgleich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) verwandelte Marcel Zimmermann einen Foulelfmeter zum 5:4-Endstand. ---

Das Duell vor 300 Zuschauern wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber. Die TSG Tübingen legte durch Constantin Zeyer in der 10. Minute das 1:0 vor. Danach sorgte Henoch Grauer mit Treffern in der 20. (2:0) und 24. Minute (3:0) früh für klare Verhältnisse. Marius Thomas erhöhte in der 28. Minute gar auf 4:0. Der FC Rottenburg kam durch Lennis Eberle in der 37. Minute auf 4:1 heran, verlor jedoch Leon Oeschger in der 41. Minute durch eine Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verkürzte Lukas Behr in der 65. Minute auf 4:2. In einer turbulenten Schlussphase verschoss Lukas Behr in der 90. Minute noch einen Foulelfmeter, bevor Janie Rieger in der Nachspielzeit (90.+9) den 5:2-Endstand für Tübingen markierte. ---

Vor 350 Zuschauern untermauerten die Sportfreunde Dorfmerkingen ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze. Der Torreigen begann früh, als Leon Gunst in der 6. Minute das 1:0 für die Hausherren erzielte. Der SV Fellbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 28. Minute durch Ibrahim Njie zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Dorfmerkingen wieder die Kontrolle. Lucas Schwarzer markierte in der 50. Minute das 2:1, bevor Benjamin Walter in der 90. Minute mit dem 3:1 den Endstand herstellte. ---