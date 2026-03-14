Reutlingen demonstriert Stärke: Torfestivals in der Verbandsliga

– Foto: Thomas Nast

In der Verbandsliga Württemberg bot die heutige Fortsetzung des 22. Spieltags ein breites Spektrum an sportlichen Emotionen. Zwischen Kantersiegen an der Tabellenspitze und leidenschaftlich geführten Duellen im Tabellenkeller wurde deutlich, wie eng Freud und Leid in dieser Spielklasse beieinanderliegen. Für die Fans in den Stadien war es ein Nachmittag der klaren Verhältnisse und überraschenden Wendungen.

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Die Partie beim FSV Waiblingen entwickelte sich bereits in der Anfangsphase zu einer einseitigen Angelegenheit. Der FC Holzhausen agierte von der ersten Minute an druckvoll und nutzte die Unordnung in der Hintermannschaft der Gastgeber konsequent aus. Den Torreigen eröffnete Adrian Müller bereits in der 4. Minute mit dem 0:1. Nur eine Zeigerumdrehung später, in der 5. Minute, erhöhte Henry Seeger auf 0:2 und sorgte damit früh für Ernüchterung beim Aufsteiger.

Die Gäste ließen auch im weiteren Verlauf nicht nach und kontrollierten das Spielgeschehen nach Belieben. In der 18. Minute war es erneut Henry Seeger, der mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 die Vorentscheidung herbeiführte. Der FSV Waiblingen fand gegen die spielstarken Holzhausener kein Mittel, sodass Jovan Djermanovic in der 26. Minute auf 0:4 stellte. Den Schlusspunkt unter eine dominante erste Hälfte setzte schließlich Tim Steinhilber in der 36. Minute mit dem Tor zum 0:5-Endstand. In der zweiten Halbzeit beschränkte sich Holzhausen auf die Verwaltung des Vorsprungs, während Waiblingen um Stabilität bemüht war. ---

Vor 199 Zuschauern unterstrichen die Young Boys Reutlingen ihre Aufstiegsambitionen mit einer beeindruckenden Effizienz. Den Torreigen eröffnete Ante Galic in der 21. Minute zum 0:1, woraufhin Maximilian Herberth in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Adil Iggoute in der 49. Minute per Foulelfmeter mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Erneut war es Ante Galic, der in der 74. Minute zum 0:4 traf, ehe Hakan Aktepe in der 88. Minute den 0:5-Endstand markierte. ---

Der TSV Oberensingen feierte vor 75 Zuschauern einen ungefährdeten Heimsieg und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Bereits in der 12. Minute brachte Simon Brandstetter die Hausherren mit 1:0 in Führung. Lennart Zaglauer erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Ein Eigentor durch Daniel Schuhmacher in der 27. Minute zum 3:0 schwächte den SSV Ehingen-Süd weiter, ehe Lukas Linder noch vor der Pause in der 41. Minute den 4:0-Endstand herstellte. ---

Im Kellerduell vor 276 Zuschauern sicherte sich der FC Rottenburg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Lange blieb die Begegnung torlos, bis Lukas Behr in der 62. Minute das 0:1 erzielte. Derselbe Spieler baute die Führung in der 72. Minute per Foulelfmeter auf 0:2 aus. Der VfR Heilbronn kam in der 86. Minute durch einen Foulelfmeter von Julian Schiffmann noch zum 1:2-Anschluss, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. ---

Eine Überraschung ereignete sich vor 70 Zuschauern, als die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Tabellendritten bezwang. Darius Tabatabai erzielte in der 40. Minute die 1:0-Führung für die Gastgeber. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Kilian Kuntz in der 48. Minute auf 2:0. Trotz aller Bemühungen gelang dem TSV Berg kein Treffer mehr. ---

In einer hart umkämpften Partie vor 100 Zuschauern entführten die Gäste die Punkte vom Bodensee. Der Aufsteiger VfB Friedrichshafen ging zunächst durch Dennis Blaser in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Sportfreunde Schwäbisch Hall bewiesen Moral: Benjamin Kurz glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit drehte Daniel Schmelzle mit seinem Treffer in der 71. Minute die Partie zum 1:2-Endstand zugunsten der Haller. ---

Ein torreiches Spektakel erlebten die 100 Zuschauer in Tübingen, bei dem die Gäste eine beeindruckende Aufholjagd starteten. Die TSG Tübingen schien nach Toren von Tom Abele in der 30. Minute und Henoch Grauer in der 36. Minute bei einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße. Doch der TSV Weilimdorf schlug nach der Pause furios zurück: Erdinc Bozoglu verkürzte in der 53. Minute auf 2:1 und glich in der 64. Minute zum 2:2 aus. In der Schlussphase sicherte Tamer-Harun Fara mit einem Doppelpack in der 76. und 83. Minute den 2:4-Auswärtssieg. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Esslingen FC Esslingen SV Fellbach SV Fellbach 14:00 PUSH



Ein Duell, das nach Kampfzone riecht: Esslingen steckt tief, Fellbach hat zuletzt Selbstvertrauen getankt. FC Esslingen ist 15. mit 17 Punkten (32:55 Tore) und verlor zuletzt 2:4 in Weilimdorf. SV Fellbach (Absteiger) ist Siebter mit 30 Punkten (40:40 Tore) und gewann zuletzt 3:0 gegen Heilbronn. Das Hinspiel gewann Fellbach 4:2 gegen Esslingen, Tore durch Torben Hohloch (30.), Alban Kastrati (41.), Mert Ali Icmez (57.), Filip Stanic (62.), Esslingens Treffer durch David Micko (70.) und Florian Nikl (78.). Esslingen weiß also, wie weh Fellbach tun kann. Fellbach weiß, dass man gegen Esslingen Tore bekommt – und genau deshalb wird dieses Spiel für Esslingen ein Kampf um Würde und Punkte.