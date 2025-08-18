Reuth, Trabitz und Eschenbach feiern Derbysiege

Ein "Derbywochenende" liegt hinter der Kreisliga Nord, standen am 4. Spieltag doch gleich drei brisante Nachbarduelle auf dem Programm. Dabei verteidigte Liganeuling SpVgg Trabitz (1./12) mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den FC Tremmersdorf (11./3) und mit der nun maximal zu erreichenden Punktzahl von 12 den "Platz an der Sonne". Schauplatz Reuth, da lag der TSV im Derby gegen die Steinwaldelf bis zur 84. Minute mit 0:1 im Rückstand, um in den letzten Minuten das Blatt noch zu wenden. Ausgerechnet ein ehemaliger Erbendorfer sollte dabei für die Reuther zum Matchwinner avancieren, markierte er doch in Minute 90 das 2:1.

"Wir verlieren 1:2 in Trabitz, dabei waren wir vor der Pause leider etwas zu ängstlich, hatten zu wenig Mut, haben in der Vorwärtsbewegung und im Mittelfeld zu schnell die Bälle verloren. Ansonsten konnten wir vieles gut wegverteidigen. Dem 0:1 ging vielleicht ein Foul voraus, wie die Zuschauer meinten. Beim zweiten Tor lassen wir den Stürmer am zweiten Pfosten frei stehen, ein Fehler, der natürlich so kurz vor der Pause schwer wog. Nach Wiederbeginn waren wir die klar bessere Mannschaft, haben Trabitz außer bei Konterangriffen nicht mehr zur Entfaltung kommen lassen. Deshalb habe ich da auch mega Respekt vor meiner Truppe, sie hat sich toll zurückgekämpft. Auf diese Leistung nach der Pause werden wir aufbauen, sie macht mir richtig Mut, alle Spieler im Kader waren da voll dabei. Wenn wir im nächsten Heimspiel das in Halbzeit 2 Gezeigte auf die volle Distanz ummünzen können, dann werden wir auch wieder unsere Punkte holen. Gratulation an Trabitz zum Sieg, aber - wir kommen wieder, dass verspreche ich euch", so ein entschlossen wirkender Gästetrainer Björn Engelmann.

"Vor einer super Kulisse bei mega Wetter auf einem perfekten Rasen das Derby gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir besser, spielbestimmend und haben nicht grundlos 2:0 geführt. Kurz nach Wiederanpfiff der Anschluss zum 2:1. Tremmersdorf hatte dann mehr Spielanteile, aber unsere Jungs haben gegen den Ball hervorragend gearbeitet und somit - über 90 Minuten gesehen - haben wir dann auch das Spiel verdient gewonnen", so SpVgg-Coach Thomas Baier.

Fast 500 Zuschauer bildeten einen beeindruckenden Rahmen für dieses Nachbarderby, welches der gastgebende Neuling am Ende knapp mit 2:1 für sich entschied. Dabei sahen die Fans beider Lager zwei unterschiedliche Halbzeiten. Abschnitt 1 gehörte dem seine weiße Weste behaltenden Spitzenreiter, der dem 1:0 durch Dominik Zawal in der "Overtime" der ersten Hälfte das 2:0 folgen ließ. Der frühe Anschluß beflügelte nach dem Seitenwechsel die Gäste, die nun das Heft in die Hand nahmen. Nun war insbesondere die Trabitzer Defensive gefordert, während die Offensive nur noch wenige Akzente setzen konnte. Trotz aller Bemühungen blieb dem FC der vielleicht verdiente Ausgleich verwehrt, wie der Trainer allerdings betont, ist er dennoch auf das in den zweiten 45 Minuten von seiner Mannschaft auf den Platz gebrachte stolz, es macht ihm Hoffnung.

"Unter den personellen Voraussetzungen, mit denen wir ins Spiel gehen mussten, war jedem klar, dass nicht viel zu holen sein wird. Betrachtet man dann den Spielverlauf, war es dann trotzdem bitter. Zwar 3:0, wir haben bei den Toren aber krasse individuelle Fehler gemacht. Ansonsten war ein Punkt drin, denn aus dem Spiel heraus hatten beide Mannschaften so gut wie keine Chancen. Ein Punkt war drin, doch dann haben wir halt drei Mal dem Gegner extrem Hilfestellung geleistet, der unsere Fehler - zugegeben eiskalt - ausgenutzt hat", so Gästetrainer Oliver Drechsler.

"Ja, wir haben von Beginn an das Heft in die Hand genommen und konzentrierten Fussball gespielt. Die 2:0-Führung zur Halbzeit geht so auch in Ordnung, leider haben wir es verpasst, da bereits den Deckel draufzumachen. Hier müssen wir unsere Möglichkeiten noch besser ausspielen. Nach dem Wechsel mussten wir kurz wieder ins Spiel finden, haben in der Zwischenzeit aber nichts anbrennen lassen. Das 3:0 geht für uns so in Ordnung, klasse, dass die Punkte in Eslarn bleiben", so ein zufriedener TSV-Spielercoach Peter Rackl.

Das dritte Nachbarschaftsduell wurde schließlich in Kirchenthumbach ausgetragen, wo der SC (13./3) seine Fans in der "Dumba-Arena" stark enttäuschte, setzte es doch eine herbe 0:3-Niederlage gegen den Gast aus Eschenbach (10./4). Neues Schlußlicht ist seit Sonntagabend der SV Kohlberg (14./1), der beim SV 08 Auerbach mit 1:7 deutlich in die Knie gezwungen wurde.

"Das war eine bittere Niederlage bei sehr starken Grafenwöhrern. Personell blieb fast alles beim Alten. Im Vergleich zu letzter Woche war Haroun Kahouli wieder dabei, dafür fehlten Leon Reiß und Gabriel Speckner zusätzlich zu den ganzen anderen Ausfällen. Verdient war der Sieg für Grafenwöhr auf jeden Fall. Sie waren über die gesamte Spielzeit die stärkere Mannschaft, ließen aber eine Vielzahl von guten Torchancen liegen. Entweder scheiterten sie an unserem Schlussmann Laurin Wiesnet oder sie brachten den Ball einfach nicht über die Linie. Uns blieb nur, kämpferisch dagegen zu halten und Nadelstiche zu setzen. Kämpferisch war unsere Leistung top und auch den ein oder anderen Konter konnten wir fahren. So kam auch der Elfmeter, der zum 0:1 für uns führte, zustande. Trotzdem war die Niederlage bitter, da die Tore die die Heimelf gemacht hat, unglücklich fielen. Den Foulelfmeter zum 2:1 muss man sicher nicht geben und beim 2:3 wurde der Fernschuss zum schwer zu haltenden Flatterball. Dazwischen konnten wir zum 2:2 ausgleichen und hätten noch einen Elfmeter bekommen müssen, bei dem der Schiedsrichter, als einer der wenigen, das Foul außerhalb des Strafsraums sah. Klar ist aber auch, dass ein Unentschieden sehr glücklich für uns gewesen wäre, da Grafenwöhr in vielen Belangen überlegen war und es nur versäumte, seine Chancen zu machen. Trotzdem bin ich wieder stolz, da wir wieder in der Lage waren, einem der Favoriten einen großen Kampf zu liefern", sagte Gästetrainer Peter Schramm.

"Es spielt sich ein, denkt man, Grafenwöhr mag knappe Ergebnisse. Aber über die Berechtigung unseres Sieges, so denke ich, gibt es keine Diskussion. Das haben auch alle Beteiligten, der gegnerische Trainer und auch die Zuschauer so gesehen. Wir waren spielerisch die klar überlegene Mannschaft, auch wenn sich Vorbach sicherlich darüber ärgern wird, dass die Gegentore unglücklich gefallen sind. Am Ende des Tages muss unser Sieg allerdings höher ausfallen, auch wenn es mir in dieser Phase erst einmal darum geht, die Punkte zu sichern. Wir haben gewonnen, das zählt. Den Vorbachern muss ich meinen Respekt zollen, sie haben alles reingehauen und hätten fast einen Punkt mitgenommen, was jedoch nicht gerecht gewesen wäre. Negativ bemerken muss ich unsere Chancenverwertung, ich habe - so glaube ich - mindesten sieben Hundertprozentige gezählt. So stehen nach 90 Minuten drei Punkte auf unserer Habenseite, wir sind damit vorne dabei, nun geht der Blick voraus nach Rothenstadt, wo wir am kommenden Wochenende Farbe bekennen müssen", so SVG-Übungsleiter Bobby Bafra.

Eine "enge Kiste" war er, der Heimsieg der Garnisonsstädter. "Schuld" daran war das mangelhafte Ausnutzen der vielen sich bietenden sehr guten Einschußchancen, womit die Heimelf verpasste, ihre stete Dominanz in Zählbares umzusetzen. So blieben die nie aufsteckenden Gäste bis in die Schlußphase im Spiel, schnupperten gar am Punktgewinn, ehe ausgerechnet der ehemalige Vorbacher David Dobmann dem FCV den Knockout versetzte.

"Wir hatten uns für das Spiel gegen Auerbach viel vorgenommen. In der ersten Halbzeit konnten wir das allerdings nur bedingt umsetzen - gegen einen spielerisch sehr starken Gegner fanden wir nur schwer ins Spiel. Für die zweite Halbzeit war eigentlich eine defensivere Ausrichtung geplant, doch leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Wir bekamen keinen Zugriff mehr auf den Gegner, und die glatt Rote Karte nach dem schnellen 3:1 beziehungsweise 4:1 besiegelte letztlich unser Schicksal. Zudem waren eine Vielzahl an Schiedsrichterentscheidungen für uns nicht nachvollziehbar, die das Spiel zusätzlich negativ beeinflusst haben. Das Schiedsrichtergespann war - bei allem Respekt - das bisher schwächste in dieser Saison. Das Ergebnis geht in der Höhe völlig in Ordnung, es hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, wenn unser Torwart nicht mit mehreren Glanzparaden Schlimmeres verhindert hätte. Jetzt heißt es, schnellstmöglich zu den Tugenden und zur Stabilität aus den vorherigen Spielen zurückzufinden, um am kommenden Sonntag nicht die nächste Klatsche gegen Trabitz zu kassieren", so das Resümee von Gästetrainer Lukas Emmerich.

"Wir haben uns in der ersten Halbzeit relativ schwer getan, was hauptsächlich an uns selbst lag. Von den spielerischen Akzenten, die wir in den vergangen Wochen sehr gut gezeigt haben, war dieses Mal wenig zu sehen. Wir haben es dann phasenweise in der 2. Halbzeit gezeigt und den Sack ziemlich schnell zugemacht. Zugute kam uns die Überzahl, womit der Ofen beim Gegner verständlicherweise aus war. Das Spiel haben wir dann zwar seriös zu Ende gespielt, zu hoch möchte ich aber den Sieg nicht bewerten. Wir sind spielerisch noch lange nicht dort, wo wir hinwollen und zeigen noch nicht, was eigentlich in uns steckt. Nächste Woche gegen Vorbach braucht es auch eine Leistungssteigerung, um dort bestehen zu können", so SVA-Coach Dani Maier.

Einen "gebrauchten Tag" erlebten die Gäste bei ihrem Auswärtsspiel in Auerbach. Obwohl es ergebnistechnisch bis zum Seitenwechsel noch knapp zuging, diktierten die Bergstädter das Geschehen schon, um kurz nach dem Seitenwechsel innerhalb von nur sechzig Sekunden die Zeichen schon auf Sieg zu stellen. Nach dem Platzverweis für die Gäste wurde dem SVK der Stecker endgültig gezogen. Beide Seiten fassen die Geschehnisse aus ihrer Sicht zusammen:

Erneut setzte der ASV in der Schlußphase - wie schon gegen "Dumba" - den Lucky Punch und nahm so, doch ein wenig überraschend, den vollen Ertrag aus Rothenstadt mit. Hälfte 1 gehörte dabei den Gästen, die nach dem verdienten 1:0 ein zweites Tor hätten nachlegen können. Nach dem für die Gäste unglücklichen Ausgleich gelang ihnen - psychologisch wichtig - kurz vor dem Pausenpfiff dann die erneute Führung. Entschlossen kam der VfB aus der Kabine zurück, markierte früh den Ausgleich, um dann deutlich die Spielführung zu übernehmen. Wie ein Schlag ins Gesicht mutete für die Weidener Vorstädter dann der 3:2-Siegtreffer für den Gast aus Oberfranken an, alle Bemühungen in der vierminütigen Nachspielzeit seitens der Boztepe-Elf verpufften ohne Erfolg. "Wenn wir zuhause drei Gegentore kassieren, muss ich mit meiner Mannschaft hart ins Gericht gehen und den Sieg von Haidenaab nahtlos anerkennen. Haidenaab hat es mit einfachen fußballerischen Mitteln, Leidenschaft, Moral und Zweikampfstärke geschafft, uns in der noch jungen Saison eine weitere Niederlage mitzugeben. Individualität, Torchancen, Spielanteile und Spielintelligenz nützen nichts, wenn man die Spiele letztendlich nicht zieht. Das braucht auch keiner mehr schön reden, nun geht es um das blanke Bestehen. Vier Punkte aus vier Partien ist weder unser Anspruch, noch dem betriebenen Aufwand gerechtfertigt", so die deutlichen Worte von VfB-Chefanweiser Hakan Boztepe. "Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Hälfte 1 gehörte uns, da haben wir es verpasst, das 2:0 nachzulegen. Da müssen wir lernen, unsere Chancen konsequent auszunutzen. Nach dem Ausgleich dachte der VfB dann, das sie das Spiel ziehen, da war Selbstbewußtsein da bei unserem Gegner. Insgesamt bin ich aber stolz, wie sich die Mannschaft trotz eines veränderten Systems, vielen personellen Umstellungen und extrem jungen Spielern - am Ende standen zwei A-Jugendliche am Platz - präsentiert hat. Da stehen dann nur Spieler auf dem Platz, die nichts für ihren Einsatz bekommen, die einfach ihre Freizeit opfern für diesen Sport. Da interessieren einfache fussballerische Mittel nicht, vor allem wenn du am Ende auch noch alle drei Punkte mitnehmen kannst. Sicherlich hätte Rothenstadt in Halbzeit 2 auch selbst das 3:2 machen können. Da haben wir versucht, alles wegzuverteidigen. Unentschieden wäre in Ordnung gewesen, eine Niederlage dagegen aufgrund unserer guten ersten Hälfte weniger. Rothenstadt war im zweiten Abschnitt zugegeben sehr stark, sehr präsent. Doch wir haben erneut Moral gezeigt, an uns geglaubt und sind dafür mit einem schönen Tor belohnt worden. Ein Lob gilt Chris Scherm, der dieses Mal eiskalt im Abschluss agierte. Ein Riesenerfolg für uns, wer schon in Rothenstadt gespielt hat, der weiß, wie schwer es ist, dort zu bestehen. Viele individuell starke Spieler setzen natürlich Akzente, da musst du als kleiner Dorfverein alles raushauen, immer an dich glauben. All das haben wir heute gebracht, haben einen Dreier geholt, der nicht unbedingt eingeplant war. Der Druck nach den ersten beiden Spielen ist weg, wir können nun frohen Mutes in die kommende Woche starten", so ein glücklicher Gästetrainer Michael Kaufmann in einer Sprachnachricht für FuPa. Tore: 0:1 Christian Scherm (32.), 1:1 Patrick Hoerath (38./Eigentor), 1:2 Pascal Steeger (44.), 2:2 Alen Muric (47.), 2:3 Christian Scherm (90.+2) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 80

Ein Derby, in dem es nur zweitrangig ums Prestige ging. Vielmehr um wichtiges Punktegut auf dem Weg ins ruhige Fahrwasser des Klassements. Am Ende siegte ein stark verbesserter SCE verdient, während die Heimelf doch vieles, für ein Nachbarduell wichtige, vermissen ließ. "Unsere Leistung war heute mehr als überschaubar. Wir waren einfach nicht konsequent und nicht konzentriert in vielen Situationen, wir waren sehr nervös. Bei zwei der drei Gegentore schalten wir zu früh ab, nur das dritte Gegentor hat unser Gegner quasi vernünftig herausspielen müssen. Aber das war halt einfach zu wenig von unserer Seite, man muss das einfach sagen. Natürlich spielte das Fehlen einiger Stammspieler, die urlaubs- und verletzungsbedingt fehlten, eine Rolle. Nichtsdestotrotz hatten wir elf Mann am Platz, müssen einfach cleverer sein und dürfen nicht - wie beim zweiten Gegentor - einfach abschalten. Das darf nicht passieren. Dass wir wieder gegen den Abstieg spielen werden, war uns von vorneherein klar. Wir sind schon wieder im hinteren Drittel, wollen ins gesicherte Mittelfeld, aber da müssen wir noch einiges drauflegen", so SCK-Coach Andreas Freiberger im Rückblick. "Für uns war klar, wir müssen punkten. Mit den letzten Derbys konnten wir ja nicht zufrieden sein, deswegen war heute jeder topmotiviert und hat alles gegeben, was man am Ergebnis auch sehen kann. Ein verdienter Sieg heute, ich bin sehr zufrieden. Wir waren heute kämpferisch voll dabei. Nach dem letzten Spiel gegen Reuth haben wir eingesehen, dass sich etwas ändern muss, was man dann schon im Training gesehen hat. Gegen Dumba hatten alle richtig Bock, uns war klar, dass wir Zählbares brauchen, jeder hat heute auch gesehen, dass wir was draufhaben. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt, erfreulich ist zu sehen, dass unsere jungen Spieler immer besser reinkommen. Wenn wir im Training und in den Spielen den positiven Trend fortsetzen können, dann wächst da was zusammen", so ein sehr zufriedener SC-Spartenleiter Felix Delling. Tore: 0:1 Christian Schmiga (33.), 0:2 Manuel Bitterer (61.), 0:3 Valentin Schieder (73.) - Schiedsrichter: Mark Schuster - Zuschauer: 280 - Platzverweis: Gelb-Rot für Julian Lehner (76./SCK)