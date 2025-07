Reutelhuber weg? Ansbach und ein Trainerwechsel, der gar keiner ist

Was ist denn da bei der SpVgg Ansbach los? Wurde Niklas Reutelhuber, der als "jüngster Regionalliga-Trainer Deutschlands für Schlagzeilen gesorgt hat, heimlich, still und leise entlassen? Oder ist er gar zurückgetreten? Ursprung all dieser Fragen war der offizielle Spielberichtsbogen der Partie des mittelfränkischen Regionalligisten gegen den VfR Aalen am vergangenen Wochenende. Dort war Horst Diller als Cheftrainer eingetragen - und nicht der 26-Jährige. FuPa hat nachgefragt...