"Reusrather Junge": Marco Schobhofen verlässt den SC im Sommer Die Wege vom SC Germania Reusrath und Marco Schobhofen trennen sich nach Ablauf der aktuellen Spielzeit. Vor zwei Wochen informierte der Cheftrainer den Verein darüber, dass er ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Schobhofen verlässt Reusrath am Saisonende – Foto: @leoniepaul.photography

Nach drei Jahren als Cheftrainer des SC Germania Reusrath wird Marco Schobhofen den Verein nach Ablauf der aktuellen Saison verlassen. Dies teilte der Übungsleiter den Vereinsverantwortlichen, die eigentlich mit ihm verlängern wollten, vor zwei Wochen mit. Sowohl der 1. Vorsitzende der Fußball-Senioren Tim Schlüter, als auch Schobhofen äußerten sich zu der Situation.

"Im sehr Guten auseinander" Nach zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga führte Schobhofen seine Mannschaft in der aktuellen Saison nach 19. Spieltagen auf den zweiten Platz. Nur drei Zähler trennen den SC von der Tabellenführung. Aufgrund der vergangenen drei Jahre und allen voran der starken aktuellen Spielzeit, wollte die Vereinsführung mit dem Übungsleiter verlängern. "Nach dieser Hinrunde und der Entwicklung war es natürlich unser Vorhaben, den Vertrag des kompletten Trainerteams zu verlängern. Leider hat uns Marco dann informiert, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist sehr schade und traurig, aber diese Entscheidung muss man akzeptieren und respektieren", erklärte Schlüter in einem offiziellen Vereinsstatement. Weiter führte er aus: "Wir werden auf jeden Fall im sehr Guten auseinandergehen. Außerdem haben wir in der Rückrunde noch einiges vor. Wir wollen Marco natürlich einen schönen Abschied gestalten.

Danach gilt: Jedes Ende ist auch eine Chance für etwas Neues. Wir möchten zeitnah einen Nachfolger präsentieren, um die Kaderplanungen weiter voranzutreiben.“

Angesichts des knappen Rückstands und des direkten Duells mit Tabellenführer SV Solingen am 31. Spieltag scheint für Schobhofen sogar ein perfekter Saisonabschluss greifbar. Enge Bindung zum Verein Zur Saison 2023/24 wechselte der 38-Jährige von der TuSpo Richrath nach Reusrath. Vor seiner Station in Richrath agierte er sowohl jahrelang als Spieler, als auch zwei Jahre als Co-Trainer für den SC. Der Bezirksligist und Schobhofen verbindet somit eine lange Vergangenheit.