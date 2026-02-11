"Reusrather Junge": Marco Schobhofen verlässt den SC im Sommer

Nach drei Jahren als Cheftrainer des SC Germania Reusrath wird Marco Schobhofen den Verein nach Ablauf der aktuellen Saison verlassen. Dies teilte der Übungsleiter den Vereinsverantwortlichen, die eigentlich mit ihm verlängern wollten, vor zwei Wochen mit. Sowohl der 1. Vorsitzende der Fußball-Senioren Tim Schlüter, als auch Schobhofen äußerten sich zu der Situation.
Nach zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga führte Schobhofen seine Mannschaft in der aktuellen Saison nach 19. Spieltagen auf den zweiten Platz. Nur drei Zähler trennen den SC von der Tabellenführung.
Aufgrund der vergangenen drei Jahre und allen voran der starken aktuellen Spielzeit, wollte die Vereinsführung mit dem Übungsleiter verlängern. "Nach dieser Hinrunde und der Entwicklung war es natürlich unser Vorhaben, den Vertrag des kompletten Trainerteams zu verlängern. Leider hat uns Marco dann informiert, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist sehr schade und traurig, aber diese Entscheidung muss man akzeptieren und respektieren", erklärte Schlüter in einem offiziellen Vereinsstatement. Weiter führte er aus: "Wir werden auf jeden Fall im sehr Guten auseinandergehen. Außerdem haben wir in der Rückrunde noch einiges vor. Wir wollen Marco natürlich einen schönen Abschied gestalten.
Danach gilt: Jedes Ende ist auch eine Chance für etwas Neues. Wir möchten zeitnah einen Nachfolger präsentieren, um die Kaderplanungen weiter voranzutreiben.“
Angesichts des knappen Rückstands und des direkten Duells mit Tabellenführer SV Solingen am 31. Spieltag scheint für Schobhofen sogar ein perfekter Saisonabschluss greifbar.
Zur Saison 2023/24 wechselte der 38-Jährige von der TuSpo Richrath nach Reusrath. Vor seiner Station in Richrath agierte er sowohl jahrelang als Spieler, als auch zwei Jahre als Co-Trainer für den SC. Der Bezirksligist und Schobhofen verbindet somit eine lange Vergangenheit.
Leicht dürfte ihm die Entscheidung den Verein zu verlassen daher nicht gefallen sein. Der Übungsleiter sprach über den kommenden Abschied: "In der Winterpause habe ich den Entschluss gefasst den Vertrag in Reusrath nicht zu verlängern. Die letzte Saison war hart und hat ordentlich an den Nerven gezerrt. Da habe ich schon lange überlegt, ob ich diese Saison noch weiter mache." Er fügte noch hinzu: "Habe mich letztendlich jetzt dazu entschieden, da ich denke, dass wir nun ein gutes Gerüst aufgebaut haben und die Mannschaft eine super Entwicklung genommen hat. Ich bin seit Kindheit ein Reusrather Junge und da hängt man emotional anders an einem Verein als jemand externes. So kann ich die Mannschaft guten Gewissens übergeben, nachdem wir vor drei Jahren, als wir angefangen haben, vor einem Scherbenhaufen standen. Da wollte ich aber auch unbedingt mit anpacken."
Zwar legt der Chefcoach sein Amt in Reusrath nieder, allerdings ist er noch nicht bereit sein Trainer-Dasein aufzugeben. "Also ich höre da weder aus privaten oder sportlichen Gründen auf, im Fußball ist es leider manchmal so, dass sich Wege trennen. Ich kann mir auch gut vorstellen als Trainer weiter zu arbeiten und höre mir auch ligaunabhängig alles an.
Ich möchte dann allerdings auch nur als Trainer verantwortlich und zuständig sein und nicht für das drumherum", verriet er.
Die Rückrunde wird Schobhofen jedoch noch bei seinem Herzensklub absolvieren. Ob ihm und seiner Mannschaft schlussendlich ein perfektes Ende gelingt, bleibt abzuwarten.