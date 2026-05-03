Reusrath weiter kaltschnäuzig, SSV Wuppertal schließt den Keller ab

In der Bezirksliga, Gruppe 2, bleibt der SC Reusrath weiter Spitzenreiter! Am Samstag zu Gast beim Tabellenzweiten FSV Vohwinkel setzt sich die Mannschaft von Marco Schobhofen mit 3:1 durch und hält Kurs auf Landesliga. Am Folgetag kann der SSV Germania Wuppertal einen wichtigen Dreier im Kellerduell gegen die SG Hackenberg landen und hält damit die letzten Vier auf Abstand. Für Viktoria Wuppertal wird es jetzt ganz schwierig! Das war der 30. Spieltag:
Der SC Reusrath beweist beim FSV Vohwinkel Landesliga-Qualitäten und steht weiterhin an der Spitze. Aber das war nur Teil eins der Bewährungsprobe, denn am kommenden Freitag geht es gegen den SV Solingen. Hier mehr zur Partie.
FSV Vohwinkel Wuppertal – SC Germania Reusrath 1:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar (87. Blend Janko), Nico Korpilla, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (66. Jonas Schneider), Leon Miguel Zahran (87. Denis Arslan), Niklas Dörrier - Trainer: Christian Bialke
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (36. Luc-Colin Okicic), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (73. Paul Degner), Tim Röper, Dennis Schulte (73. Max Simon Richter-Oldekop), Gian Luca Schumann (81. Moritz Kaufmann), Gianluca Cserep, Armel Ange Kouassi (84. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 302
Tore: 0:1 Pascal Hinrichs (28.), 1:1 Alphonso Henock Manata (47. Handelfmeter), 1:2 Pascal Hinrichs (72.), 1:3 Gianluca Cserep (80.)
Der SSV Germania Wuppertal verschafft sich eine wenig Luft im Abstiegkampf. Den Toren von Benedikt Steven (37.), Hazim Dezic (39., 69.) und Ege Erdem (86.) kann die SG Hackenberg nur einen Treffer durch Edward Yamoah (78.) entgegensetzen. Hackenberg bleibt weiter auf dem Relegationsplatz und die SSV ist auf drei Tore und einem besseren direkten Vergleich weggezogen.
SSV Germania Wuppertal – SG Hackenberg 4:1
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Nazar Kasianchuk (63. Bilal Benchelh), Alkan Sahingöz (58. Eren Özkan), Pascal Glittenberg, Kilian Wendling (58. Fatih Özbayrak), Lukas Janz, Ege Erdem, Omar Sarsour, Sami Issa, Hazim Dezic, Benedikt Steven (76. Mustafa Alkan) - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim
SG Hackenberg: Jason Stockter, Martin Bormann, Began Saiti (46. Dennis Adamiec), Maximilian Husslein, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner (46. Martin Schneider), Moritz Kerkien (61. Mario De Siena), Dewald Grigoryev, Lennard Wagemann, Leon Michael Sierant (58. Edward Yamoah), Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Benedikt Steven (37.), 2:0 Hazim Dezic (39.), 3:0 Hazim Dezic (69.), 3:1 Edward Yamoah (78.), 4:1 Ege Erdem (86.)
Die Partie zwischen dem TSV Ronsdorf und dem HSV Langenfeld hatte trotz ihrer sportlich weniger großen Bedeutung einiges zu bieten. Auf den Ronsdorfer Führungstreffer durch Yannik Hünninghaus (16.) kontert der HSV mit drei Treffern: Giuseppe Licausi (17.), Arsim Hajdari (57.) und Florian Osmani (63.) sind die Torschützen. Der TSV hat aber noch eine Körner übrig, denn Tuna Abas (76.) und erneut Hünninghaus (84.) holen wenigstens noch ein 3:3-Unentschieden heraus. Rechnerisch ist der TSV Ronsdorf noch nicht durch, wird sich aber wohl nicht mehr die Butter bim Brot nehmen lasse.
TSV Ronsdorf – HSV Langenfeld 3:3
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker (70. Tuna Abas), John Valentin Osazemwinde Osagie, Marvin Merchel, Nico Langels, Jona Miklas Ernst (77. Sebastian Schmieta), Nico Fuchs (70. Habib Camara), Phil Ketzscher, Yannik Hünninghaus, Luka Vasiljevic (57. Leon Spiecker) - Trainer: Denis Levering
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (80. Maurice Herriger), Nephthalie Ngoma Ndey, Soufian Alkhabbachi (64. Konstantinos Kaliantzis), Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi (64. Toni Carpino), Florian Osmani, Giuseppe Licausi (71. Oleksii Yermolaiev), Faissal El Amrani (81. Bilal Azhil), Arsim Hajdari - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 61
Tore: 1:0 Yannik Hünninghaus (16.), 1:1 Giuseppe Licausi (17.), 1:2 Arsim Hajdari (57.), 1:3 Florian Osmani (63.), 2:3 Tuna Abas (76.), 3:3 Yannik Hünninghaus (84.)
Zur Halbzeitpause steht es 3:1 für die Gäste aus Cronenberg. Dabei haben in den ersten 45 Minuten Jonas Nieheus (9.), Aldin Hamidovoc (16.) und Daniel Lopez de la Rosa (37.) auf Seiten der Gäste getroffen Davide Mangia (14.) für Rot-Weiß Wülfrtah genetzt. Knapp 20 Minuten vor Schluss ziehen die Rot-Weißen aber nochmal den Turbo. Ein Doppelschlag von Hasan Ülker (70., 77.) und ein später Mangia (89.) drehen den zwei-Tore-Rückstand in einen 4:3-Sieg.
SV Rot-Weiß Wülfrath – Cronenberger SC 4:3
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz (85. Burak Temel), Haci Bayram Köseoglu, Altin Kastrati, Cedric Bestler, Schad Hassan (85. Hakan Aslantaş), Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Davide Mangia - Trainer: Burak Temel
Cronenberger SC: Kilian Bernhard Sacher, Robin Brkic, René Winter, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker (67. Bradley Lofolomo), Aldin Hamidovic (71. Efstathios Iosifidis), Younes El-Abdouni (85. Leon-David Groß), Enrico Francesco Wagner, Daniel López de la Rosa (79. Anouar Chourak), Malik Marvin Plücker, Jonas Frank Niehues - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jonas Frank Niehues (9.), 1:1 Davide Mangia (14.), 1:2 Aldin Hamidovic (16.), 1:3 Daniel López de la Rosa (37.), 2:3 Hasan Ülker (70.), 3:3 Hasan Ülker (77.), 4:3 Davide Mangia (89.)
Ismet Can Agadakmaz (4.) bringt BV Gräfrath die schnelle Führung. TuSpo Richrath kontert den Gräfrather Blitzstart mit vier Treffern und macht einen BV-Erfolg quasi unerreichbar. Doch Routinier Michael Kluft bringt in der Crunchtime nochmal ordentlich Spannung in die Partie denn er verkürzt auf 3:4, kann aber letztlich nicht mehr die Ausgleich markieren.
TuSpo Richrath – BV Gräfrath 4:3
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann (64. Gianluca Gagliardi), Fatih Türkoglu, Achraf Chayeb, Kevin Kluthe, Gabriel Iacovino, Brando de Gracia (74. Cedric Joshua Wrobel), Alen Vincazovic, Jonas Schäfer - Trainer: Lukas Beruda
BV Gräfrath: Faria Baraza, Joseph Kojo Armah (54. Yves-David Tshala), Tom Walther, Max Zymla, Arbnor Ejupi, Mertcan Das, Mohammad Sreij, Ismet Can Agadakmaz (79. Ali Kilinc), Ali Kilinc, Ismail Cakici (79. Michael Kluft) - Trainer: Kaan Kursun
Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Ismet Can Agadakmaz (4.), 1:1 (25.), 2:1 (40.), 3:1 Gabriel Iacovino (48.), 4:1 Gianluca Gagliardi (77.), 4:2 Ali Kilinc (85.), 4:3 Michael Kluft (87.)
Die Punkteserie der Reserve von DV Solingen reißt auch nicht bei Jugoslavija Wuppertal. In Durchgang zwei gehen die Wuppertal durch Luca Lenz (47.) in Führung. Den Ausgleich und letztlich 1:1-Endstand erzielt Pavel Dolynain (70.). Mit 26 Zählern sind es jetzt nur noch zwei Punkte auf die Hoffnung bringende Relegation.
FK Jugoslavija Wuppertal – DV Solingen II 1:1
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Alper Tosun, David Arsenijevic (76. Ivan Stojanovic), Miralem Kljajic, Faris Hodzic, Merim Hodzic (67. Zakaria Jarrayi), Luca Alessio Lenz, Kai-Philipp Höcht (67. Jean Baumgarten), Osman Öztürk, Yassin Bouaasria (86. Vinicius De Andrade Souza) - Trainer: Florim Zeciri
DV Solingen II: Danylo Zenikov, Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Yasin Özgede, Pavel Dolynai, Vladyslav Balakai, Aktay Sezer (46. Oleksandr Lischchuk), Sercan Er, Mehmet Zeki Tunc, Riyan Khan (73. Berhat Orhan), Stanislao Apicella, Tarkan Türkmen (73. Emre Mujde) - Trainer: Sahin Sezer
Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Luca Alessio Lenz (47.), 1:1 Pavel Dolynai (70.)
Im Kellerduell muss der SSV Berghausen eine späte bittere Niederlage hinnehmen, die dem SV Wermelskirchen womöglich den Klassenerhalt bringt. Dabei gehen die Berghausener früh durch den Treffer von Dariusz-Alexander Tontsch (4.) in Führung. Noch vor dem Pausentee gleicht Luca Postic (43.) aus. Nicht viel Zweit vergeht nach Wiederanpfiff und wieder klingelt es im SVW-Kasten, und wieder ist es Tontsch (49.), der den SSV in Führung bringt. Camelo Salpetro (54.) sorgt für den erneuten Ausgleich und kurz vor Schluss ist es Cedric Haldenwang (87.) der den SV Wermelskirchen zum Auswärtssieg schießt. Der gleichzeitig auch einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz bedeutet.
SSV Berghausen – SV 09/35 Wermelskirchen 2:3
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Lucas Wieczorek, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Robin Bastian, Leon Cvetanovic (90. Ege Kilic), Justin Bartoschek, Leon Mockschan (89. Max Pluschke), Julian Meis, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich
SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag (65. Jannic Jens Kilter), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Siyamend Alo, Luca Postic, Nick Salpetro, Ferat Sari (88. Florian Börsch), Furkan Asut (92. Tom Neumann) - Trainer: Nico Postic
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Dariusz-Alexander Tontsch (4.), 1:1 Luca Postic (43.), 2:1 Dariusz-Alexander Tontsch (49.), 2:2 Carmelo Salpetro (54.), 2:3 Cedric Haldenwang (87.)
Die SSVg Velbert könnte sich bei Türkgücü Velbert eventuell gerettet haben – geht zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Mohamed Dest (33.) und Pascal Kubina (52.) bringen die Gäste in Führung. Filippas Filippou (79.) kann im Stadtduell nur noch Ergebniskosemtik betreiben.
Türkgücü Velbert – SSVg Velbert II 1:2
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (16. Gökhan Bulat) (46. Muzaffer Sirlak), Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee (10. Bajrush Azemi), Mert Celik, Oguzhan Coruk, Ahrom Yoo (57. Kerem Dogan)
SSVg Velbert II: Stefan Cvetkovic, Massimo Mondello, Ayman Amezigar, Hagen Schneider (31. Furkan Kurt), Pascal Kubina, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi (127. Abel Hagos), Ege Kiris, Lirik Krasniqi, Faruk Hepgüler (60. Yasser Amjad Juma), Mohamed Dest - Spielertrainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mohamed Dest (33.), 0:2 Pascal Kubina (52.), 1:2 Filippas Filippou (79.)
Der SV Solingen wusste, mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht könnten die Tabellenplatz zwei erklimmen – und mit was für einer Machtdemonstration sie das geschafft haben! Ein doppelter Max Zäh (9., 27.) und Akin Müjde (24.) zeigen früh, wo die Reise hingeht. Zwar bringt Tunna Karaarslan (60.) noch einen Funken Hoffnungen für die SC Viktoria, doch diesen ersticken die Solinger ganz schnell im Keim. Erneut Zäh (67.) und Müjde (76.), sowie Alexander Hotea-Mironescu (90.) stellen auf 6:1.
SV Solingen 08/10 – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 6:1
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Cihan Demirtas (75. Mehmet Karakus), Malik Amoussou-Tchibara, Giuseppe Vraka, Bilal Elias, Hasan Kaan Hayta, Akin Müjde, Kevin Kassunga (70. Alexander Hotea-Mironescu), David Kuyu (61. Marvin Stahlhaus), Luan Ismajli (66. Robin Raaphael Heist), Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Prince Chijoke Osuoha (67. Manaf Ali-Koura), Anastasios Pescelidis, David Amankwah Darko, Pablo Daniel Morais Silva, Ibrahim Tarik Molla (64. Steve Tchenou Wantong), Semi Molla, Tunna Karaarslan, Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 165
Tore: 1:0 Max Niklas Zäh (9.), 2:0 Akin Müjde (24.), 3:0 Max Niklas Zäh (27.), 3:1 Tunna Karaarslan (60.), 4:1 Max Niklas Zäh (67.), 5:1 Akin Müjde (76.), 6:1 Alexander Hotea-Mironescu (90.)
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr SC Reusrath - SV Solingen
So., 10.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Berghausen
So., 10.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vohwinkel
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Ronsdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Türkgücü Vel
So., 10.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SSV Germania
So., 10.05.26 15:30 Uhr Richrath - Cronenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr Hackenberg - RW Wülfrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Jugoslavija
32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Cronenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SC Reusrath
So., 17.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - SC Viktoria
So., 17.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Hackenberg
So., 17.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - DV Solingen II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Richrath - RW Wülfrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr Berghausen - BV Gräfrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SV 09/35 W
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SSVg Velbert II