SV Solingen ist Herbstmeister
SV Solingen ist Herbstmeister – Foto: Michael Heinz Kelleners

Reusrath verliert – SV Solingen wird Herbstmeister

Bezirksliga, Gruppe 2: Ein extrem bitterer 17. Spieltag endet für den SC Germania Reusrath mit dem zweiten Tabellenplatz – der SV Solingen schnappt sich die Tabellenführung.

Lange war der SC Germania Reusrath Spitzenreiter der zweiten Bezirksliga-Gruppe gewesen. Durch eine harte 2:5-Niederlage gegen den HSV Langenfeld und einem 1:0-Sieg des SV Solingen beim Schlusslicht DV Solingen II, rutschen die Reusrather auf den zweiten Platz ab und geben die Herbstmeisterschaft an den SVS ab. Der FSV Vohwinkel Wuppertal hätte den SC noch weiter nach unten fallen lassen können, gerät in Unterzahl beim BV Gräfrath aber unter die Räder. Außerdem kommt der Cronenberger SC nicht über ein Remis bei Türkgücü Velbert hinaus. Das war der 17. Spieltag!

DIe Partien des 17. Spieltags:

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
2
3
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage:

18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija

