Reusrath verliert – SV Solingen wird Herbstmeister

Lange war der SC Germania Reusrath Spitzenreiter der zweiten Bezirksliga-Gruppe gewesen. Durch eine harte 2:5-Niederlage gegen den HSV Langenfeld und einem 1:0-Sieg des SV Solingen beim Schlusslicht DV Solingen II, rutschen die Reusrather auf den zweiten Platz ab und geben die Herbstmeisterschaft an den SVS ab. Der FSV Vohwinkel Wuppertal hätte den SC noch weiter nach unten fallen lassen können, gerät in Unterzahl beim BV Gräfrath aber unter die Räder. Außerdem kommt der Cronenberger SC nicht über ein Remis bei Türkgücü Velbert hinaus. Das war der 17. Spieltag!