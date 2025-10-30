Reusrath unter Zugzwang, Hackenberg gastiert beim CSC im Kellerduell

Der zwölfte Spieltag startet in dieser Woche schon am Freitagabend: Unter Flutlicht empfängt der favorisierte Rot-Weiß Wülfrath den BV Gräfrath. Der FSV Vohwinkel hängt dem SC Reusrath im Nacken, entsprechend wird der Tabellenführer bei Türkgücü Velbert wieder ein anderes Gesicht zeigen müssen. Außerdem wird die SG Hackenberg nach zuletzt besseren Leistungen Punkte aus Cronenberg mitnehmen wollen. Das ist der 12. Spieltag!
Zuletzt lief es für beide Kellerkinder wieder besser. Nach einem außergewöhnlich schwachen Saisonstart konnte die SG Hackenberg aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte einsammeln. Auch der Cronenberger SC hat wieder in die Spur gefunden: Gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller haben die Wuppertaler vier Punkte mitgenommen. Noch steht der CSC mit zehn Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Hackenberger lauern allerdings nicht unweit dahinter auf dem 17. Platz mit acht Zählern auf dem Konto. Ein Sieg könnte die SG also an den Cronenbergern vorbeiführen – andersherum wäre es für die Gastgeber eine Art Befreiungsschlag. Für beide Mannschaften ist es ein enorm wichtiges Spiel am Horst-Neuhoff-Sportplatz.
Der SC Germania Reusrath scheint aktuell eine Schwächephase zu haben: In den vergangenen zwei Partien reichte es für den Spitzenreiter jeweils nur zu einer Punkteteilung. Der FSV Vohwinkel, der aktuell das Team der Liga ist, nutzte das gnadenlos aus und hängt dem Spitzenreiter nun mit ebenso vielen Punkten im Nacken. Und auch der kommende Germania-Gegner Türkgücü Velbert scheint in bestechender Form zu sein: sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben sie gesammelt. Somit könnten die Velberter zum Spielverderber des Sportclubs werden und die Vorlage für den FSV liefern, der damit erstmals die Spitze der Tabelle erklimmen könnte. Der Druck liegt also ganz klar beim Gast aus Reusrath, der mit Sicherheit wieder zu gewohnter Form zurückfinden will.
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Vel
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - RW Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SV Solingen
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Reusrath - Vohwinkel
So., 09.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - SSV Germania
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Richrath
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr Richrath - Cronenberg
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.