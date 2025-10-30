Reusrath unter Zugzwang, Hackenberg gastiert beim CSC im Kellerduell

Zuletzt lief es für beide Kellerkinder wieder besser. Nach einem außergewöhnlich schwachen Saisonstart konnte die SG Hackenberg aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte einsammeln. Auch der Cronenberger SC hat wieder in die Spur gefunden: Gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller haben die Wuppertaler vier Punkte mitgenommen. Noch steht der CSC mit zehn Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Hackenberger lauern allerdings nicht unweit dahinter auf dem 17. Platz mit acht Zählern auf dem Konto. Ein Sieg könnte die SG also an den Cronenbergern vorbeiführen – andersherum wäre es für die Gastgeber eine Art Befreiungsschlag. Für beide Mannschaften ist es ein enorm wichtiges Spiel am Horst-Neuhoff-Sportplatz.

Der SC Germania Reusrath scheint aktuell eine Schwächephase zu haben: In den vergangenen zwei Partien reichte es für den Spitzenreiter jeweils nur zu einer Punkteteilung. Der FSV Vohwinkel, der aktuell das Team der Liga ist, nutzte das gnadenlos aus und hängt dem Spitzenreiter nun mit ebenso vielen Punkten im Nacken. Und auch der kommende Germania-Gegner Türkgücü Velbert scheint in bestechender Form zu sein: sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben sie gesammelt. Somit könnten die Velberter zum Spielverderber des Sportclubs werden und die Vorlage für den FSV liefern, der damit erstmals die Spitze der Tabelle erklimmen könnte. Der Druck liegt also ganz klar beim Gast aus Reusrath, der mit Sicherheit wieder zu gewohnter Form zurückfinden will.