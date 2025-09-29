Reusrath und Solingen marschieren weiter, Velbert mit Last-Minute-Sieg

Der SC Germania Reusrath gewinnt nach früher Führung gegen den Cronenberger SC und sichert sich damit weiterhin die Pole-Position der Liga. Die Verfolgergruppe wird vom SV Solingen angeführt, der die Partie gegen Türkgücü Velbert in letzter Minute drehte und den fünften Saisonsieg einfuhr. Auch in Velbert ging es heiß her: Die Zweitvertretung der SSVg Velbert erkämpfte sich in einem Schlagabtausch mit dem BV Gräfrath drei Punkte.
Flutlichtspiel in Reusrath: Am Donnerstagabend (25. September, 19.45 Uhr) empfing der Tabellenführer den Landesliga-Absteiger aus Cronenberg. Nach den ersten sechs Spieltagen war mit einem klaren Sieg des SC Germania Reusrath zu rechnen, denn der Cronenberger SC legte mit nur sechs Punkten einen absoluten Fehlstart hin, während die Germania bislang keine Niederlage einstecken musste. Reusraths Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (13.) zeigte früh, in welche Richtung es gehen sollte. Mit der 1:0-Führung markierte er bereits seinen achten Saisontreffer. Der Gegentreffer rüttelte den CSC zwar auf, doch die zahlreichen Großchancen aus der ersten Hälfte konnte Tim Wagners Truppe nicht in Tore ummünzen. Bitterer Höhepunkt für den Sportclub aus Wuppertal: die Rote Karte für Keeper Yannik Radojewski (78.). Spätestens in Unterzahl war für Cronenberg nicht mehr viel drin. Am Ende steht ein mühsamer 1:0-Sieg für den SC Reusrath auf der Anzeigetafel, der die Punkte 17, 18 und 19 auf das Germania-Konto bringt.
Vor Anpfiff standen alle Zeichen auf einen Erfolg der Solinger, doch die ersten 45 Minuten machten deutlich: Türkgücü würde kein Selbstläufer werden. Nach torloser erster Halbzeit kamen die Velberter wacher aus der Kabine. Marwan Mriche Nachit (65.) brachte die Rot-Weißen in Führung – ein echter Weckruf für die Elf von Rosario Tilaro. Nur fünf Minuten später stellte Marvin Stahlhaus (70.) nach Vorarbeit von Top-Scorer Max Niklas Zäh auf 1:1. Kurz vor Schluss durfte das heimische Publikum erneut jubeln: Malik Amoussou-Tchibara (90.) erzielte den erlösenden Siegtreffer zum 2:1-Endstand. Damit sind die Grün-Weißen erster Verfolger von Spitzenreiter Reusrath und verkürzen den Abstand auf zwei Punkte.
SSVg Velbert II – BV Gräfrath 4:3
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Cedric Bestler, Adriano Campitiello, Ayman Amezigar, Hagen Schneider, Elias Hans (40. Rostyslav Proskura) (90. Aissa Sealiti), Valon Zhushi (55. Soufiane Boumouchoun), Roni Ongun, Ilias Hassi (40. Ilkem Yildirim), Dmytro Kislin (87. Niklas Böhm), Lirik Krasniqi - Trainer: Massimo Mondello
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou, Biniamu-Hervé Diankanu, Agostino Barretta, Yves-David Tshala, Tom Walther, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija, Arbnor Ejupi, Ismail Cakici - Trainer: Claudius Zymla
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Valon Zhushi (6.), 1:1 Marvin Calcerrada-Sesek (14.), 1:2 Biniamu-Hervé Diankanu (16.), 2:2 Cedric Bestler (29.), 2:3 Marvin Calcerrada-Sesek (33.), 3:3 Rostyslav Proskura (83.), 4:3 Rostyslav Proskura (90.)
Gelb-Rot: Ayman Amezigar (70./SSVg Velbert II/Foulspiel)
SSV Germania Wuppertal – FK Jugoslavija Wuppertal 1:3
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Mersad Alijevic, Cem Bodur (46. Mersad Alijevic), Arsen Mustafa (88. Mustafa Sungur), Kilian Wendling, Lukas Janz (77. Daniel Kohlbach), Yousef Rasoli (68. Omar Sarsour), Eren Özkan, Ege Erdem (83. Mustafa Alkan), Sami Issa, Danylo Plakhin - Trainer: Ünsal Bayzit
FK Jugoslavija Wuppertal: Enis Destanovski, Anes Mehic (91. Slavisa Romic), Mohamed Hammoud (58. Faris Hodzic), Zakaria Jarrayi, Noel-Yacob Okbe (58. David Arsenijevic), Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic (46. Florim Zeciri) (94. Faris Hodzic), Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Danylo Plakhin (8.), 1:1 Yassin Bouaasria (59.), 1:2 Aleksandar Stanojevic (75.), 1:3 Aleksandar Stanojevic (87.)
SG Hackenberg – FSV Vohwinkel Wuppertal 1:5
SG Hackenberg: Jason Stockter, Maximilian Husslein (77. Dennis Adamiec), Esad Aynaci, Dustin Guttmann (66. Simone-Fabio Donadio), Kai-Philipp Höcht, Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler (54. Edward Yamoah), Leon Michael Sierant (54. Malik Ijfiri) - Trainer: Zdenko Kosanovic
FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Alphonso Henock Manata (75. Gjilf Shabani), Deyar Janko, Tim Zemlianski, Blend Janko (66. Pascal Glittenberg), Julian Shaun Kanschik, Leon Miguel Zahran (81. Denis Arslan), Niklas Dörrier (75. Thomas Held) - Trainer: Tobias Orth
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Kerkien (14. Handelfmeter), 0:1 Alphonso Henock Manata (25.), 0:2 Alphonso Henock Manata (32.), 0:3 Tim Zemlianski (39.), 1:4 Niklas Dörrier (51.), 1:5 Alphonso Henock Manata (75.)
HSV Langenfeld – TuSpo Richrath 3:2
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Lorenz Staehler, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani (68. Giuseppe Licausi), Marin Lilic, Nabil Al Khabbachi (69. Luis Samuel Marquez Carlucci), Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev (83. Maksym Panicz), Fabian Pastow (88. Jean Michelé Röhrscheidt) - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Marius Lindemann (84. Julian Pape), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Achraf Chayeb, Dustin Beyen (56. Francesco Infantino), Arian Ugljani, Tim Scharpel (56. Gabriel Iacovino), Elias Dittmann (56. Maximilian Armerding), Alen Vincazovic (77. Justin Kotlorz), Jonas Schäfer - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
Schiedsrichter: Janneck Völschow - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Oleksii Yermolaiev (42.), 2:0 Marius Lindemann (47. Eigentor), 3:0 Marius Lindemann (53. Eigentor), 3:1 Francesco Infantino (82.), 3:2 Justin Kotlorz (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Alen Vincazovic (TuSpo Richrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (14.).
TSV Ronsdorf – SSV Berghausen 4:2
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker, Sebastian Schröder, Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Nico Langels (62. Lasse Palsbroecker), Jona Miklas Ernst (57. Konstantinos Likidis), Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (81. Luka Vasiljevic) - Trainer: Denis Levering
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek (82. Ege Kilic), Leon Mockschan, Rzgin Issa - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Phil Ketzscher (3.), 2:0 Nico Langels (25.), 2:1 Justin Bartoschek (48.), 2:2 Raphael Schruff (55.), 3:2 Kouadia Wilfried Taki (75.), 4:2 Kouadia Wilfried Taki (89.)
Gelb-Rot: Benedikt Brusberg (86./SSV Berghausen/)
Gelb-Rot: Ege Kilic (90./SSV Berghausen/)
SV 09/35 Wermelskirchen – DV Solingen II 3:0
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag (90. Alessandro Giamporcaro), Yannik Noah Wylezol, Luca Fischer, Resit Cetin (81. Tim Lukas Bachmann), Cengiz Cetin, Florian Börsch, Tom Neumann, Anis Geus, Ferat Sari (90. Metin Kocal), Jannic Jens Kilter (53. Marco Carone) - Trainer: Nico Postic - Trainer: Carmelo Salpetro
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Azmi Ayten (80. Younes Benzerdjeb), Paul Christian Berger, Gianluca Aurelio, Kentaro Fukuta, Yasin Özgede, Osman Kalayci (73. Ibrahim Rtobi), Pavel Dolynai (59. Tayfun Peksoy), Velkov Veliyan (69. Emre Karademir), Vladyslav Balakai, Oleksandr Lischchuk (76. Levent Plesina) - Trainer: Sebastiano Spinella
Schiedsrichter: Linus Karl Johann Podeschwa - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Tom Neumann (34.), 2:0 Marco Carone (62.), 3:0 Luca Fischer (87.)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:7
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Dogan Can (80. Ilyas Ikan Asbih), Durid Fares, Tarik Özkan, Musa Mansaray, Berkan Arik, Steve Tchenou Wantong (66. Kibang Anthony Tem), Ans Al Khalil (85. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic, Ivan Prcela (61. Fatih Kurt) - Trainer: Yousef Hidroj
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz, Haci Bayram Köseoglu (69. Mustafa Yilmaz), Adis Babic, Schad Hassan (65. Leonard Kastrati), Ercan Kalkavan, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (65. Abdulkadir Avan), Davide Mangia (87. Mustafa Ucuran), Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Burak Temel
Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ivan Prcela (11.), 1:1 Davide Mangia (16.), 1:2 Stephensunny Udoree Chukwudi (17.), 2:2 Durid Fares (54.), 2:3 Fabion Baljiu (63.), 2:4 Ibrahim Yilmaz (79.), 2:5 Davide Mangia (87.), 2:6 Ibrahim Yilmaz (88.), 2:7 Stephensunny Udoree Chukwudi (90.)
8. Spieltag
So., 05.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Hackenberg
So., 05.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Reusrath
So., 05.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - SSVg Velbert II
So., 05.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - HSV Langenf.
So., 05.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Ronsdorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr Richrath - SC Viktoria
So., 05.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV 09/35 W
So., 05.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SSV Germania
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - RW Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - Türkgücü Vel
So., 12.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Vohwinkel
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Cronenberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Jugoslavija
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Hackenberg - SV Solingen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Reusrath - Richrath