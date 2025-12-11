Reusrath, SV Solingen oder Vohwinkel – wer überwintert auf der Eins?

Spitzenreiter Germania Reusrath kann schon am Freitagabend (12. Dezember, 19 Uhr) Tabellenplatz eins sichern – für das Team von Marco Schobhofen ist mit dem HSV Langenfeld ein harter Brocken zu Gast. Zur selben Zeit ist der SV Solingen beim Liga-Schlusslicht DV Solingen II zu Gast. Sollten beide überraschend patzen, bekommt der FSV Vohwinkel beim BV Gräfrath erstmals die Möglichkeit, an die Spitze zu rücken. Derweil könnte der SSV Germania Wuppertal mit ganz viel Dusel über den Strich rutschen. Das ist der 17. Spieltag!
18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria
19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija