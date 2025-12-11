 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
SV Solingen behält die Möglichkeit auf Platz eins
SV Solingen behält die Möglichkeit auf Platz eins – Foto: Michael Heinz Kelleners

Reusrath, SV Solingen oder Vohwinkel – wer überwintert auf der Eins?

Bezirksliga, Gruppe 2: Am kommenden Spieltag entscheidet sich, wer an der Tabellenspitze überwintern wird – Reusrath, SV Solingen und Vohwinkel kämpfen um die Herbstmeisterschaft.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Spitzenreiter Germania Reusrath kann schon am Freitagabend (12. Dezember, 19 Uhr) Tabellenplatz eins sichern – für das Team von Marco Schobhofen ist mit dem HSV Langenfeld ein harter Brocken zu Gast. Zur selben Zeit ist der SV Solingen beim Liga-Schlusslicht DV Solingen II zu Gast. Sollten beide überraschend patzen, bekommt der FSV Vohwinkel beim BV Gräfrath erstmals die Möglichkeit, an die Spitze zu rücken. Derweil könnte der SSV Germania Wuppertal mit ganz viel Dusel über den Strich rutschen. Das ist der 17. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

___________

DIe Partien des 17. Spieltags:

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
13:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:30

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
13:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SV 09/35 W
So., 08.02.26 15:30 Uhr Vohwinkel - RW Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen - Cronenberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Hackenberg - SC Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr Berghausen - Jugoslavija

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2

Aufrufe: 011.12.2025, 17:00 Uhr
Linus BienAutor