Reusrath setzt ein Ausrufezeichen, Hackenberg siegt im Kellerduell

Erstmals hatte der SC Germania Reusrath einen härteren Brocken vor der Brust: den RW Wülfrath. Furiose Reusrather setzen im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen und verteidigen die Tabellenführung. Bei der Zweitvertretung des DV Solingen kann sich die SG Hackenberg durchsetzen und holt den ersten Dreier der laufenden Spielzeit. Das war der 8. Spieltag!
Vor der Partie lag ein gewisser Druck auf der Mannschaft von Germania-Coach Marco Schobhofen: Bislang hatte der SC viele Punkte gesammelt – allerdings gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Beim RW Wülfrath hatten die Reusrather erstmals ein dickeres Brett zu bohren – mit Erfolg! Schon früh im Spiel war klar, wo die Reise hingehen sollte. Pascal Hinrichs (1.), ein treuer Reusrather, brachte seine Mannschaft bereits in der ersten Spielminute in Führung. Wie sollte es anders sein: Germania-Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (16., 74.) legte mit seinen Saisontreffern Nummer neun und zehn gleich doppelt nach. Den 4:0-Endstand erzielte Moritz Kaufmann (87.), ebenfalls ein langjähriger Wegbegleiter des Vereins. Dieser Sieg ist ein dickes Ausrufezeichen an die Liga und zeigt: Der Sportclub kann auch gegen Aufstiegskandidaten überzeugen.
Am achten Spieltag der Bezirksliga stand das Duell der Glücklosen an. Sowohl die U23 des DV Solingen als auch die SG Hackenberg konnten in der laufenden Saison bislang noch nicht dreifach punkten. Das sollte sich nun ändern. Die Solinger kamen gut in die Partie: Kentaro Fukuta (6.) erzielte mit seinem ersten Saisontreffer die 1:0-Führung. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Leon Michael Sierant (10.) egalisierte die Solinger Führung nur vier Minuten später. Nach zehn Minuten zeichnete sich bereits ab, dass in diesem Spiel einiges auf dem Spiel steht. Noch in der ersten Halbzeit drehte die SG das Spiel: Nach Sierants Vorarbeit vollendete Maximilian Wagner (30.) zum 2:1 für die Gäste.
Auf eine ereignisreiche erste Hälfte folgte eine weniger spannende zweite Halbzeit. Bis auf die Gelb-Rote Karte für Hackenbergs Alejandro Halbach (90.+3) passierte nicht mehr viel. Mit einem 2:1-Sieg rückt Hackenberg auf den Cronenberger SC und den BV Gräfrath heran und spielt sich in Schlagweite des rettenden Ufers. DV Solingen kann die rote Laterne nicht abgeben und muss so langsam anfangen, Punkte zu sammeln.
TuSpo Richrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:1
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann (42. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (86. Justin Kotlorz), Achraf Chayeb, Maximilian Armerding (46. Tim Scharpel), Dustin Beyen (67. Jonas Schäfer), Arian Ugljani, Francesco Infantino (73. Henrik Scholz), Gabriel Iacovino, Alen Vincazovic - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Dogan Can, Durid Fares, Tarik Özkan, Kibang Anthony Tem (46. Ilyas Ikan Asbih) (65. Steve Tchenou Wantong), Musa Mansaray, Berkan Arik, Semi Molla, Ayoub Akki, Ivan Prcela - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Ivan Prcela (17.), 1:1 Alen Vincazovic (43.), 2:1 Francesco Infantino (59.)
Gelb-Rot: Arian Ugljani (68./TuSpo Richrath/)
Besondere Vorkommnisse: Ivan Prcela (SC Viktoria Wuppertal Rott 89) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Sonny Täger (90.).
Cronenberger SC – SSVg Velbert II 1:4
Cronenberger SC: Kilian Bernhard Sacher, Davide Leikauf (36. Elijah Dobo-Makaya), Leon-David Groß, Robin Brkic (36. Berat Kahraman), Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke (75. Hakan Türkmen), Luis Rosenecker, Okan Bök (46. Gian-Luca Stindt), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (70. Daniel López de la Rosa), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Cedric Bestler, Adriano Campitiello, Soufiane Boumouchoun (62. Noah Großmann), Abel Hagos, Ilkem Yildirim, Roni Ongun, Ilias Hassi, Mahmud Omairatte (68. Ahmet Batuhan Sahin), Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura (74. Niklas Böhm) - Trainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ilias Hassi (13.), 0:2 Roni Ongun (24.), 0:3 Adriano Campitiello (54.), 1:3 Luis Rosenecker (68. Foulelfmeter), 1:4 Lirik Krasniqi (90.+4)
BV Gräfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 2:2
BV Gräfrath: Faria Baraza, Dustin Kinkler, Biniamu-Hervé Diankanu, Miko Kurth, Agostino Barretta (68. Michael Kluft), Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Mehmet Boztepe (80. Shiekh Osama Alkandah), Ismail Cakici - Trainer: Claudius Zymla
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Fischer (83. Tom Neumann), Resit Cetin (75. Marco Carone) (86. Alessandro Giamporcaro), Luca Postic, Cengiz Cetin, Anis Geus, Ferat Sari - Trainer: Nico Postic - Trainer: Carmelo Salpetro
Schiedsrichter: Tim Schabedoth - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Marvin Calcerrada-Sesek (17.), 1:1 Yannik Noah Wylezol (31.), 1:2 Resit Cetin (58. Foulelfmeter), 2:2 Michael Kluft (85.)
Gelb-Rot: Ferat Sari (45./SV 09/35 Wermelskirchen/Meckern)
FSV Vohwinkel Wuppertal – SV Solingen 08/10 4:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle (69. Nico Korpilla), Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Denis Arslan (90. Thomas Held), Alphonso Henock Manata, Deyar Janko, Blend Janko, Nico Sudano (35. Leon Miguel Zahran) (84. Jonas Schneider), Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier (63. Tim Zemlianski) - Trainer: Tobias Orth
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Malik Amoussou-Tchibara, Hidi Kadessy (61. Bilal Elias), Hasan Kaan Hayta (82. Serkan Gürdere), Robin Raaphael Heist (68. Altin Shala), Giuseppe Vraka (74. Akin Müjde), Marvin Stahlhaus, David Kuju, Max Niklas Zäh (46. Nils Freitag), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Pascal Spittek - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Alphonso Henock Manata (22. Foulelfmeter), 1:1 Alexander Hotea-Mironescu (42.), 2:1 Alphonso Henock Manata (55.), 3:1 Niklas Dörrier (56. Handelfmeter), 3:2 Alexander Hotea-Mironescu (72.), 3:3 Akin Müjde (88.), 4:3 Tim Zemlianski (90.+3)
Gelb-Rot: Jonas Möller (90./SV Solingen 08/10/)
Türkgücü Velbert – TSV Ronsdorf 0:2
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee, Ismet Can Agadakmaz (22. Cengiz Saral) (46. Jan-Luca Klein), Abbas Alali (77. Vinicius De Andrade Souza), Muhammed Sami Kahraman (75. Efe Türk)
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sebastian Schröder, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Jona Miklas Ernst (46. Yannik Hünninghaus), Leon Spiecker (46. Konstantinos Likidis), Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (68. Lasse Palsbroecker), Kouadia Wilfried Taki (79. Tuna Abas) - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 59
Tore: 0:1 Phil Ketzscher (50.), 0:2 Phil Ketzscher (78.)
SSV Berghausen – SSV Germania Wuppertal 1:1
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Robin Bastian, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Robin Scholer, Musa Ceesay, Leon Mockschan (80. Tobias Schöning), Max Pluschke (73. Dariusz-Alexander Tontsch), Rzgin Issa (87. Lukas Kobischke) - Trainer: Ralf Dietrich
SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Daniel Kohlbach (79. Ogulcan Ünal), Mersad Alijevic, Cem Bodur, Arsen Mustafa (62. Ignacio Nedic Llorente), Kilian Wendling, Lukas Janz, Ege Erdem, Sami Issa, Danylo Plakhin, Serafin Rossa (38. Mustafa Alkan) - Trainer: Ünsal Bayzit
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Rzgin Issa (60.), 1:1 Mustafa Alkan (66.)
FK Jugoslavija Wuppertal – HSV Langenfeld 3:2
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Jean Baumgarten, Zakaria Jarrayi, Faris Hodzic, Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz, Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz (84. Lorenz Staehler), Nephthalie Ngoma Ndey, Soufian Alkhabbachi, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Marin Lilic (53. Oleksii Yermolaiev), Giuseppe Licausi (54. Nabil Al Khabbachi), Faissal El Amrani, Fabian Pastow (63. Jean Michelé Röhrscheidt) - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 73
Tore: 0:1 Giuseppe Licausi (19.), 1:1 Jean Baumgarten (34.), 2:1 Aleksandar Stanojevic (38.), 3:1 Mirza Mujkanovic (50.), 3:2 Nabil Al Khabbachi (77.)
Besondere Vorkommnisse: Mirza Mujkanovic (FK Jugoslavija Wuppertal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.)
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - RW Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - Türkgücü Vel
So., 12.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Vohwinkel
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Cronenberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Jugoslavija
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Hackenberg - SV Solingen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Reusrath - Richrath
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria