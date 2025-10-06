Reusrath setzt ein Ausrufezeichen, Hackenberg siegt im Kellerduell

Vor der Partie lag ein gewisser Druck auf der Mannschaft von Germania-Coach Marco Schobhofen: Bislang hatte der SC viele Punkte gesammelt – allerdings gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Beim RW Wülfrath hatten die Reusrather erstmals ein dickeres Brett zu bohren – mit Erfolg! Schon früh im Spiel war klar, wo die Reise hingehen sollte. Pascal Hinrichs (1.), ein treuer Reusrather, brachte seine Mannschaft bereits in der ersten Spielminute in Führung. Wie sollte es anders sein: Germania-Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (16., 74.) legte mit seinen Saisontreffern Nummer neun und zehn gleich doppelt nach. Den 4:0-Endstand erzielte Moritz Kaufmann (87.), ebenfalls ein langjähriger Wegbegleiter des Vereins. Dieser Sieg ist ein dickes Ausrufezeichen an die Liga und zeigt: Der Sportclub kann auch gegen Aufstiegskandidaten überzeugen.

Spieltext DV Solingen II - Hackenberg

Am achten Spieltag der Bezirksliga stand das Duell der Glücklosen an. Sowohl die U23 des DV Solingen als auch die SG Hackenberg konnten in der laufenden Saison bislang noch nicht dreifach punkten. Das sollte sich nun ändern. Die Solinger kamen gut in die Partie: Kentaro Fukuta (6.) erzielte mit seinem ersten Saisontreffer die 1:0-Führung. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Leon Michael Sierant (10.) egalisierte die Solinger Führung nur vier Minuten später. Nach zehn Minuten zeichnete sich bereits ab, dass in diesem Spiel einiges auf dem Spiel steht. Noch in der ersten Halbzeit drehte die SG das Spiel: Nach Sierants Vorarbeit vollendete Maximilian Wagner (30.) zum 2:1 für die Gäste.

Auf eine ereignisreiche erste Hälfte folgte eine weniger spannende zweite Halbzeit. Bis auf die Gelb-Rote Karte für Hackenbergs Alejandro Halbach (90.+3) passierte nicht mehr viel. Mit einem 2:1-Sieg rückt Hackenberg auf den Cronenberger SC und den BV Gräfrath heran und spielt sich in Schlagweite des rettenden Ufers. DV Solingen kann die rote Laterne nicht abgeben und muss so langsam anfangen, Punkte zu sammeln.

Weitere Partien des 8. Spieltags