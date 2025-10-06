 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
SG Hackenberg setzt sich im Kellerduell durch.
SG Hackenberg setzt sich im Kellerduell durch. – Foto: wilhelm gundlach

Reusrath setzt ein Ausrufezeichen, Hackenberg siegt im Kellerduell

Bezirksliga, Gruppe 2: Der achte Spieltag ist vorbei und die Germania aus Reusrath hat einmal mehr bewiesen, warum sie an der Tabellenspitze steht. Die SG Hackenberg dreht das Spiel in Solingen und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Erstmals hatte der SC Germania Reusrath einen härteren Brocken vor der Brust: den RW Wülfrath. Furiose Reusrather setzen im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen und verteidigen die Tabellenführung. Bei der Zweitvertretung des DV Solingen kann sich die SG Hackenberg durchsetzen und holt den ersten Dreier der laufenden Spielzeit. Das war der 8. Spieltag!

Reusrath beweist starke Nerven

Gestern, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
4
Abpfiff

Vor der Partie lag ein gewisser Druck auf der Mannschaft von Germania-Coach Marco Schobhofen: Bislang hatte der SC viele Punkte gesammelt – allerdings gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Beim RW Wülfrath hatten die Reusrather erstmals ein dickeres Brett zu bohren – mit Erfolg! Schon früh im Spiel war klar, wo die Reise hingehen sollte. Pascal Hinrichs (1.), ein treuer Reusrather, brachte seine Mannschaft bereits in der ersten Spielminute in Führung. Wie sollte es anders sein: Germania-Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (16., 74.) legte mit seinen Saisontreffern Nummer neun und zehn gleich doppelt nach. Den 4:0-Endstand erzielte Moritz Kaufmann (87.), ebenfalls ein langjähriger Wegbegleiter des Vereins. Dieser Sieg ist ein dickes Ausrufezeichen an die Liga und zeigt: Der Sportclub kann auch gegen Aufstiegskandidaten überzeugen.

Hackenberg sendet Lebenszeichen

Gestern, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
1
2
Abpfiff
Am achten Spieltag der Bezirksliga stand das Duell der Glücklosen an. Sowohl die U23 des DV Solingen als auch die SG Hackenberg konnten in der laufenden Saison bislang noch nicht dreifach punkten. Das sollte sich nun ändern. Die Solinger kamen gut in die Partie: Kentaro Fukuta (6.) erzielte mit seinem ersten Saisontreffer die 1:0-Führung. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Leon Michael Sierant (10.) egalisierte die Solinger Führung nur vier Minuten später. Nach zehn Minuten zeichnete sich bereits ab, dass in diesem Spiel einiges auf dem Spiel steht. Noch in der ersten Halbzeit drehte die SG das Spiel: Nach Sierants Vorarbeit vollendete Maximilian Wagner (30.) zum 2:1 für die Gäste.
Auf eine ereignisreiche erste Hälfte folgte eine weniger spannende zweite Halbzeit. Bis auf die Gelb-Rote Karte für Hackenbergs Alejandro Halbach (90.+3) passierte nicht mehr viel. Mit einem 2:1-Sieg rückt Hackenberg auf den Cronenberger SC und den BV Gräfrath heran und spielt sich in Schlagweite des rettenden Ufers. DV Solingen kann die rote Laterne nicht abgeben und muss so langsam anfangen, Punkte zu sammeln.

Weitere Partien des 8. Spieltags

Richrath - SC Viktoria

Gestern, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
2
1
Abpfiff

TuSpo Richrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:1

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann (42. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (86. Justin Kotlorz), Achraf Chayeb, Maximilian Armerding (46. Tim Scharpel), Dustin Beyen (67. Jonas Schäfer), Arian Ugljani, Francesco Infantino (73. Henrik Scholz), Gabriel Iacovino, Alen Vincazovic - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Dogan Can, Durid Fares, Tarik Özkan, Kibang Anthony Tem (46. Ilyas Ikan Asbih) (65. Steve Tchenou Wantong), Musa Mansaray, Berkan Arik, Semi Molla, Ayoub Akki, Ivan Prcela - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Ivan Prcela (17.), 1:1 Alen Vincazovic (43.), 2:1 Francesco Infantino (59.)

Gelb-Rot: Arian Ugljani (68./TuSpo Richrath/)

Besondere Vorkommnisse: Ivan Prcela (SC Viktoria Wuppertal Rott 89) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Sonny Täger (90.).

Cronenberg - SSVg Velbert II

Gestern, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
1
4
Abpfiff

Cronenberger SC – SSVg Velbert II 1:4

Cronenberger SC: Kilian Bernhard Sacher, Davide Leikauf (36. Elijah Dobo-Makaya), Leon-David Groß, Robin Brkic (36. Berat Kahraman), Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke (75. Hakan Türkmen), Luis Rosenecker, Okan Bök (46. Gian-Luca Stindt), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (70. Daniel López de la Rosa), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj

SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Cedric Bestler, Adriano Campitiello, Soufiane Boumouchoun (62. Noah Großmann), Abel Hagos, Ilkem Yildirim, Roni Ongun, Ilias Hassi, Mahmud Omairatte (68. Ahmet Batuhan Sahin), Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura (74. Niklas Böhm) - Trainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ilias Hassi (13.), 0:2 Roni Ongun (24.), 0:3 Adriano Campitiello (54.), 1:3 Luis Rosenecker (68. Foulelfmeter), 1:4 Lirik Krasniqi (90.+4)

BV Gräfrath - SV 09/35 W

Gestern, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
2
2
Abpfiff

BV Gräfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 2:2

BV Gräfrath: Faria Baraza, Dustin Kinkler, Biniamu-Hervé Diankanu, Miko Kurth, Agostino Barretta (68. Michael Kluft), Tom Walther, Alessio Mangia, Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Mehmet Boztepe (80. Shiekh Osama Alkandah), Ismail Cakici - Trainer: Claudius Zymla

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Fischer (83. Tom Neumann), Resit Cetin (75. Marco Carone) (86. Alessandro Giamporcaro), Luca Postic, Cengiz Cetin, Anis Geus, Ferat Sari - Trainer: Nico Postic - Trainer: Carmelo Salpetro

Schiedsrichter: Tim Schabedoth - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Marvin Calcerrada-Sesek (17.), 1:1 Yannik Noah Wylezol (31.), 1:2 Resit Cetin (58. Foulelfmeter), 2:2 Michael Kluft (85.)

Gelb-Rot: Ferat Sari (45./SV 09/35 Wermelskirchen/Meckern)

Vohwinkel - SV Solingen

Gestern, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
4
3
Abpfiff

FSV Vohwinkel Wuppertal – SV Solingen 08/10 4:3

FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle (69. Nico Korpilla), Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Denis Arslan (90. Thomas Held), Alphonso Henock Manata, Deyar Janko, Blend Janko, Nico Sudano (35. Leon Miguel Zahran) (84. Jonas Schneider), Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier (63. Tim Zemlianski) - Trainer: Tobias Orth

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Malik Amoussou-Tchibara, Hidi Kadessy (61. Bilal Elias), Hasan Kaan Hayta (82. Serkan Gürdere), Robin Raaphael Heist (68. Altin Shala), Giuseppe Vraka (74. Akin Müjde), Marvin Stahlhaus, David Kuju, Max Niklas Zäh (46. Nils Freitag), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Pascal Spittek - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Alphonso Henock Manata (22. Foulelfmeter), 1:1 Alexander Hotea-Mironescu (42.), 2:1 Alphonso Henock Manata (55.), 3:1 Niklas Dörrier (56. Handelfmeter), 3:2 Alexander Hotea-Mironescu (72.), 3:3 Akin Müjde (88.), 4:3 Tim Zemlianski (90.+3)

Gelb-Rot: Jonas Möller (90./SV Solingen 08/10/)

Türkgücü Vel - Ronsdorf

Gestern, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
0
2
Abpfiff

Türkgücü Velbert – TSV Ronsdorf 0:2

Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Seonghyeok Lee, Ismet Can Agadakmaz (22. Cengiz Saral) (46. Jan-Luca Klein), Abbas Alali (77. Vinicius De Andrade Souza), Muhammed Sami Kahraman (75. Efe Türk)

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sebastian Schröder, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Jona Miklas Ernst (46. Yannik Hünninghaus), Leon Spiecker (46. Konstantinos Likidis), Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (68. Lasse Palsbroecker), Kouadia Wilfried Taki (79. Tuna Abas) - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 59

Tore: 0:1 Phil Ketzscher (50.), 0:2 Phil Ketzscher (78.)

Berghausen - SSV Germania

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
1
1
Abpfiff

SSV Berghausen – SSV Germania Wuppertal 1:1

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Robin Bastian, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Robin Scholer, Musa Ceesay, Leon Mockschan (80. Tobias Schöning), Max Pluschke (73. Dariusz-Alexander Tontsch), Rzgin Issa (87. Lukas Kobischke) - Trainer: Ralf Dietrich

SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Daniel Kohlbach (79. Ogulcan Ünal), Mersad Alijevic, Cem Bodur, Arsen Mustafa (62. Ignacio Nedic Llorente), Kilian Wendling, Lukas Janz, Ege Erdem, Sami Issa, Danylo Plakhin, Serafin Rossa (38. Mustafa Alkan) - Trainer: Ünsal Bayzit

Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Rzgin Issa (60.), 1:1 Mustafa Alkan (66.)

Jugoslavija - HSV Langenf.

Gestern, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
3
2

FK Jugoslavija Wuppertal – HSV Langenfeld 3:2

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Jean Baumgarten, Zakaria Jarrayi, Faris Hodzic, Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz, Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz (84. Lorenz Staehler), Nephthalie Ngoma Ndey, Soufian Alkhabbachi, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Marin Lilic (53. Oleksii Yermolaiev), Giuseppe Licausi (54. Nabil Al Khabbachi), Faissal El Amrani, Fabian Pastow (63. Jean Michelé Röhrscheidt) - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 73

Tore: 0:1 Giuseppe Licausi (19.), 1:1 Jean Baumgarten (34.), 2:1 Aleksandar Stanojevic (38.), 3:1 Mirza Mujkanovic (50.), 3:2 Nabil Al Khabbachi (77.)

Besondere Vorkommnisse: Mirza Mujkanovic (FK Jugoslavija Wuppertal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.)

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - RW Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - Türkgücü Vel
So., 12.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Vohwinkel
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Cronenberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Jugoslavija
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Hackenberg - SV Solingen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Reusrath - Richrath

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria

