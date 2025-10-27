Reusrath patzt erneut, Verfolger Vohwinkel bleibt in Topform

Lange sah es im Langenfelder Stadtderby so aus, als könnte der Außenseiter SSV Berghausen dem SC Reusrath die erste Saisonniederlage zufügen. Doch der Tabellenführer behält bis spät in die Partie die Nerven und kann noch einen Punkt retten. Vor dem Spiel waren die Vorzeichen klar: Der SSV steht auf einem Abstiegsplatz und die Germania nahezu makellos an der Spitze. Doch die Berghausener sollten ganz schnell zeigen, wo die Reise hingeht. Kurz nach Beginn der Partie erzielte Musa Ceesay (9.) den 1:0-Führungstreffer. Noch in der ersten Halbzeit setzte er selbst noch einen drauf und erhöhte in der 36. Spielminute auf 2:0. Ein ungewohntes Bild zur Halbzeit: Die Gastgeber liegen gegen ein eigentlich unterlegenes Team zurück. Doch die Mannschaft von Marco Schobhofen bewies ganz spät im Spiel Moral und zeigte, warum sie noch ohne Niederlage in der laufenden Saison dasteht. Armel Ange Kouassi (89.) machte den Grün-Weißen noch einmal Hoffnung, die Luca Oliver Piatkowski (90.+3) in der Nachspielzeit vervollständigte. Im Flutlichtderby am Freitagabend zittert sich der Sportclub zu einer Punkteteilung, die ihm allerdings auch die Tabellenführung vorerst sichert.

