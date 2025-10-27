Reusrath patzt erneut, Verfolger Vohwinkel bleibt in Topform

Was für ein Spieltag! Überraschend muss der SC Germania Reusrath schon am Freitagabend einen weiteren Rückschlag hinnehmen. So wie auch schon in der vergangenen Woche muss sich der Spitzenreiter erneut mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Der FSV Vohwinkel wittert seine Chance und zieht mit dem Tabellenführer gleich. Außerdem wird das Rennen gegen den Abstieg Woche für Woche spannender. Das war der 11. Spieltag!
Lange sah es im Langenfelder Stadtderby so aus, als könnte der Außenseiter SSV Berghausen dem SC Reusrath die erste Saisonniederlage zufügen. Doch der Tabellenführer behält bis spät in die Partie die Nerven und kann noch einen Punkt retten. Vor dem Spiel waren die Vorzeichen klar: Der SSV steht auf einem Abstiegsplatz und die Germania nahezu makellos an der Spitze. Doch die Berghausener sollten ganz schnell zeigen, wo die Reise hingeht. Kurz nach Beginn der Partie erzielte Musa Ceesay (9.) den 1:0-Führungstreffer. Noch in der ersten Halbzeit setzte er selbst noch einen drauf und erhöhte in der 36. Spielminute auf 2:0. Ein ungewohntes Bild zur Halbzeit: Die Gastgeber liegen gegen ein eigentlich unterlegenes Team zurück. Doch die Mannschaft von Marco Schobhofen bewies ganz spät im Spiel Moral und zeigte, warum sie noch ohne Niederlage in der laufenden Saison dasteht. Armel Ange Kouassi (89.) machte den Grün-Weißen noch einmal Hoffnung, die Luca Oliver Piatkowski (90.+3) in der Nachspielzeit vervollständigte. Im Flutlichtderby am Freitagabend zittert sich der Sportclub zu einer Punkteteilung, die ihm allerdings auch die Tabellenführung vorerst sichert.
Der FSV Vohwinkel kann nach schwachem Saisonstart nun auch das achte Spiel in Folge gewinnen. Der Gastgeber HSV Langenfeld macht es der Mannschaft der Stunde allerdings nicht leicht und geht zu Beginn der zweiten Hälfte durch Nabil El Marhoumi (53.) in Führung. Kein Grund zur Sorge für den Reusrath-Verfolger Nummer eins, denn kurze Zeit später gleicht Julian Shaun Kanschik (60.) mit seinem dritten Saisontor aus. Die Wuppertaler drehen das Spiel: Nach Vorarbeit des absoluten Top-Scorers Alphonso Henock Manata vollendet Niklas Dörrier (72.) zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, ehe Manata kurz vor Schluss erneut auflegt und Luis Cosimo Fritzsch (90.) zum 3:1-Endstand trifft. Mit dem Sieg in Langenfeld rückt der FSV noch näher an den Spitzenreiter heran – lediglich das knappe Torverhältnis lässt den SC Reusrath in dieser Woche noch an der Spitze bleiben.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr RW Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SV 09/35 W
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - HSV Langenf.
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SC Viktoria
So., 02.11.25 15:30 Uhr Berghausen - SSVg Velbert II
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Vel
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - RW Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SV Solingen
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Reusrath - Vohwinkel
So., 09.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - SSV Germania
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Richrath