Reusrath lässt keine Zweifel, Cronenberg bestätigt Aufwärtstrend

Schon am vergangenen Freitag unter Flutlicht ließ der SC Germania Reusrath überhaupt keine Zweifel an seiner souveränen Tabellenführung aufkommen. Auf dem Horst-Neuhoff-Sportplatz in Cronenberg konnte der Landesliga-Absteiger gegen die Überraschung der Liga, Jugoslavija Wuppertal, mit 3:1 gewinnen und weiter an seiner überragenden Form anknüpfen. Außerdem fährt Viktoria Wuppertal im Kellerduell gegen Germania Wuppertal einen 7:0-Kantersieg ein. Die Vierergruppe im Tabellenkeller, um die Germania, bleibt damit weiter abgeschlagen. Das war der 15. Spieltag!
