Jugoslavija patzt beim Schlusslicht DV Solingen II
Jugoslavija patzt beim Schlusslicht DV Solingen II – Foto: wilhelm gundlach

Reusrath jubelt beim Gipfeltreffen, DV Solingen II schockt Jugoslavija

Bezirksliga, Gruppe 2: Germania Reusrath setzt sich in einem packenden Spitzenspiel durch und bleibt an der Spitze. Die bis dato sieglose Zweitvertretung des DV Solingen überrascht gegen deutlich favorisierte Jugoslavija Wuppertal.

Wieder keine Niederlage für Germania Reusrath: Nach Rückstand kämpft sich der Spitzenreiter zurück und jubelt spät gegen den FSV Vohwinkel. Jugoslavija Wuppertal wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht und DV Solingen II kann seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Wuppertaler fallen auf Platz vier zurück. Viktoria Wuppertal kann nach dem Erfolg gegen den FSV nicht nachlegen: SV Solingen gewinnt 4:1 und springt auf Platz zwei. Das war der 13. Spieltag!

___________

Das war der 13. Spieltag:

Heute, 15:15 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
4
3
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
2
0

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
5
6
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
3
1
Abpfiff
+Video

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr Cronenberg - Richrath
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.

