Reusrath jubelt beim Gipfeltreffen, DV Solingen II schockt Jugoslavija

Wieder keine Niederlage für Germania Reusrath: Nach Rückstand kämpft sich der Spitzenreiter zurück und jubelt spät gegen den FSV Vohwinkel. Jugoslavija Wuppertal wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht und DV Solingen II kann seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Wuppertaler fallen auf Platz vier zurück. Viktoria Wuppertal kann nach dem Erfolg gegen den FSV nicht nachlegen: SV Solingen gewinnt 4:1 und springt auf Platz zwei. Das war der 13. Spieltag!
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr Cronenberg - Richrath
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.