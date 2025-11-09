Reusrath jubelt beim Gipfeltreffen, DV Solingen II schockt Jugoslavija

Wieder keine Niederlage für Germania Reusrath: Nach Rückstand kämpft sich der Spitzenreiter zurück und jubelt spät gegen den FSV Vohwinkel. Jugoslavija Wuppertal wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht und DV Solingen II kann seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Wuppertaler fallen auf Platz vier zurück. Viktoria Wuppertal kann nach dem Erfolg gegen den FSV nicht nachlegen: SV Solingen gewinnt 4:1 und springt auf Platz zwei. Das war der 13. Spieltag!

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag

So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg

So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath

So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath

So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria

So., 16.11.25 16:00 Uhr Cronenberg - Richrath

So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf

So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel

So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath

So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen

So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel

So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania

So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.