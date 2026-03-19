Reusrath in Cronenberg – Germania hat den Kellerschlüssel in der Hand

Das Topspiel des 24. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 2, dürfte wohl auf dem Horst-Neuhoff-Sportplatz steigen: Dort empfängt das zweitstärkste Heimteam der Liga – der Cronenberger SC – den Spitzenreiter aus Reusrath. Außerdem könnte der SSV Germania Wuppertal mit einem Sieg beim Stadtrivalen Jugoslavija, den Abstand auf den Klassenerhalt für die Kellerkinder auf bis zu sieben Punkte erhöhen. Das ist der 24. Spieltag!
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Reusrath - RW Wülfrath
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Jugoslavija
So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Richrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - BV Gräfrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Türkgücü Vel
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Berghausen
So., 29.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - DV Solingen II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Vohwinkel
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:30 Uhr RW Wülfrath - SSVg Velbert II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Türkgücü Vel - SSV Germania
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Solingen - Hackenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Berghausen - HSV Langenf.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Vohwinkel - Ronsdorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Cronenberg - SV 09/35 W
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Richrath - SC Reusrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Jugoslavija - SC Viktoria