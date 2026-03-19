 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Reusrath in Cronenberg – Germania hat den Kellerschlüssel in der Hand

Bezirksliga, Gruppe 2: Der SC Reusrath ist beim Cronenberger SC gefordert. Außerdem könnte es Germania Wuppertal für den Keller ganz schwer machen. So sieht der 24. Spieltag aus!

von Linus Bien · Heute, 13:30 Uhr
Topspiel in Cronenberg
Topspiel in Cronenberg

Das Topspiel des 24. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 2, dürfte wohl auf dem Horst-Neuhoff-Sportplatz steigen: Dort empfängt das zweitstärkste Heimteam der Liga – der Cronenberger SC – den Spitzenreiter aus Reusrath. Außerdem könnte der SSV Germania Wuppertal mit einem Sieg beim Stadtrivalen Jugoslavija, den Abstand auf den Klassenerhalt für die Kellerkinder auf bis zu sieben Punkte erhöhen. Das ist der 24. Spieltag!

Die Partien 24. Spieltags:

So., 22.03.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
12:45

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:30

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30live

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:15

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
13:00

Das sind die nächsten Spieltage:

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Reusrath - RW Wülfrath
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Jugoslavija
So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Richrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - BV Gräfrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Türkgücü Vel
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Berghausen
So., 29.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - DV Solingen II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Vohwinkel

26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:30 Uhr RW Wülfrath - SSVg Velbert II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Türkgücü Vel - SSV Germania
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Solingen - Hackenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Berghausen - HSV Langenf.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Vohwinkel - Ronsdorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Cronenberg - SV 09/35 W
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Richrath - SC Reusrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Jugoslavija - SC Viktoria

