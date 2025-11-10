Reusrath beweist erneut Comeback-Qualitäten und jubelt im Spitzenspiel

Im Hans-Klosterkamp-Sportpark stand das wohl heißeste Spiel der Liga an: Spitzenreiter Germania Reusrath hatte den FSV Vohwinkel zum Gipfeltreffen zu Gast. Der Gastgeber hatte bis dato nur zehn Gegentreffer zugelassen. Dass letztlich sieben Tore fallen würden, war im Vorhinein nicht zu erwarten.

Das Spiel ging auch durchaus munter los: Schon in der 13. Spielminute köpft Denis Arslan zum 1:0 für die Gäste ein. Zwar zeichnete sich die Partie weiter durch ihre Intensität aus, doch ist in der ersten Hälfte nicht mehr viel passiert.

Die zweite Halbzeit wurde einem Topspiel dann aber doch gerecht. Kurz nach dem Wiederanpfiff stach Topscorer Alphonso Henock Manata (48.) zu und erhöhte auf 2:0 für den FSV. Auf eine Großchance zur möglichen 3:0-Führung folgte der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Eine Ecke des eingewechselten Pascal Hinrichs landete auf dem Kopf von Luca Oliver Piatkowski (57.), der zum 1:2 einköpfte. Fünf Minuten später machte Manata (62.) wieder das, was er am besten kann: treffen. Nach einem Fehler im Spielaufbau ging es zu schnell für die Reusrather – der 26-Jährige markierte seinen 16. Saisontreffer und stellte auf 3:1. Jetzt zeigte die Germania – wie schon gegen den SSV Berghausen – erneut ihre überragenden Comeback-Qualitäten. Binnen acht Minuten egalisierte Hinrichs (64., 72.) den Zwei-Tore-Rückstand der Vohwinkler. 3:3, eine gute Viertelstunde vor Schluss. Und natürlich war das für den Spitzenreiter, der weiterhin noch ohne Niederlage dasteht, nicht genug. Armel Ange Kouassi (84.) hob die Kugel elegant über den FSV-Keeper und machte den Dreier vor heimischem Publikum im Spitzenspiel perfekt.