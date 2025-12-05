 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Ergattert Reusrath noch vor Spieltag 17 die Herbstmeisterschaft?
Ergattert Reusrath noch vor Spieltag 17 die Herbstmeisterschaft? – Foto: wilhelm gundlach

Reusrath auf Herbstmeister-Kurs, harte Brocken für Tabellenkeller

Bezirksliga, Gruppe 2: Germania Reusrath kann in Wuppertal die Herbstmeisterschaft vorzeitig klar machen.

Vor der Saison hätte vermutlich niemand damit gerechnet, dass der Vorjahreszehnte Germania Reusrath noch vor dem letzten Hinrunden-Spieltag die Herbstmeisterschaft sichern kann – bei einem Sieg gegen die SSV Germania Wuppertal wird das allerdings Realität. Nicht nur für die SSV, auch für die anderen Kellerkinder stehen am 16. Spieltag extrem harte Brocken an: Berghausen muss nach Cronenberg, Wermelskirchen ist beim SV Solingen zu Gast und das Schlusslicht DV Solingen II spielt beim Reusrath-Verfolger FSV Vohwinkel. Das ist der 16. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

DIe Partien des 16. Spieltags:

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:15live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:15

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:00live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel

18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria

