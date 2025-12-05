Reusrath auf Herbstmeister-Kurs, harte Brocken für Tabellenkeller

Vor der Saison hätte vermutlich niemand damit gerechnet, dass der Vorjahreszehnte Germania Reusrath noch vor dem letzten Hinrunden-Spieltag die Herbstmeisterschaft sichern kann – bei einem Sieg gegen die SSV Germania Wuppertal wird das allerdings Realität. Nicht nur für die SSV, auch für die anderen Kellerkinder stehen am 16. Spieltag extrem harte Brocken an: Berghausen muss nach Cronenberg, Wermelskirchen ist beim SV Solingen zu Gast und das Schlusslicht DV Solingen II spielt beim Reusrath-Verfolger FSV Vohwinkel. Das ist der 16. Spieltag!
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel
18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria