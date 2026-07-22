Reusch »überragend«: Bad Kissingen schöpft Mut trotz Abtswind-Pleite

Der Ausgleich fällt nicht: Der TSV Abtswind schlägt Bad Kissingen mit 1:0. – Foto: Haenson Media - Barro

Chancen gab es, am Ende reichte es nicht: Der FC 06 Bad Kissingen unterlag am ersten Spieltag der Landesliga Nordwest denkbar knapp gegen den TSV Abtswind.

Auf der Gegenseite zeigte sich Abtswind, der schon in der Vorbereitung durch starke Ergebnisse aufhorchen ließ , eiskalt: Routinier Michael Herrmann köpfte den TSV nach 35 Minuten in Front. Der TSV blieb im Anschluss am Drücker, spielte seine Möglichkeiten aber nicht sauber zu Ende.

„Es war ein sehr umkämpftes Spiel, das vor allem hinten raus auf Messers Schneide stand“, schilderte es Herterich nach dem Abpfiff. Gleich zu Beginn bot sich den Nullsechsern bereits die dicke Chance zur Führung, doch der Ball rauschte knapp am Pfosten vorbei.

Herterich reagierte in der Schlussphase, stellte auf einen Dreiersturm um und wollte den Ausgleich erzwingen. Der Ausgleich lag in der Luft, doch Luka Maric und Cedric Bäßler scheiterten an TSV-Keeper Felix Reusch. „Die Kopfballsituation von Maric hält er überragend und auch die Chance von Bäsler, lenkt Reusch überragend mit den Fingerspitzen um den Pfosten“, zollte Herterich dem gegnerischen Schlussmann Respekt.

Trotz der knappen Auftaktniederlage zog der FC-Coach ein positives Fazit: „Ein sehr umkämpftes Spiel, in dem wir zu großen Teilen ebenbürtig waren. Hintenraus waren wir sogar leicht besser. Insgesamt gewinnt Abtswind das Spiel aber nicht unverdient. Das Ergebnis ist ärgerlich, aber die Leistung war sehr gut. Auf so eine Leistung können wir aufbauen, um dann in den kommenden Spielen und Wochen die Punkte zu holen.“