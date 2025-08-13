Reunion im Trainerteam des SC Brühl

Der SC Brühl freut sich, die Rückkehr eines vertrauten Gesichts bekanntgeben zu dürfen: Rüdiger „Kotti“ Kotlarz verstärkt ab sofort das Trainerteam der Bezirksligamannschaft als Co-Trainer.

Gemeinsam mit Cheftrainer Arif Cinar und Co-Trainer Taylan Can Issi blickt Kotlarz auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Saison 2017/18 zurück – ebenfalls beim SC Brühl. Die damalige Konstellation hat sportlich wie menschlich hervorragend harmoniert, sodass die Wiedervereinigung im Trainerteam nun mit großer Vorfreude angegangen wird.