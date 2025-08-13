Reunion im Trainerteam des SC Brühl

Der SC Brühl freut sich, die Rückkehr eines vertrauten Gesichts bekanntgeben zu dürfen: Rüdiger „Kotti“ Kotlarz verstärkt ab sofort das Trainerteam der Bezirksligamannschaft als Co-Trainer.
Gemeinsam mit Cheftrainer Arif Cinar und Co-Trainer Taylan Can Issi blickt Kotlarz auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Saison 2017/18 zurück – ebenfalls beim SC Brühl. Die damalige Konstellation hat sportlich wie menschlich hervorragend harmoniert, sodass die Wiedervereinigung im Trainerteam nun mit großer Vorfreude angegangen wird.
„Kotti kennt den Verein, bringt hohe Kompetenz und viel Leidenschaft mit. Er wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Mannschaft weiterzuentwickeln“, so Cheftrainer Arif Cinar.
Der SC Brühl heißt Kotti herzlich willkommen zurück und freut sich auf eine vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit an der Seitenlinie!