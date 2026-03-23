Reucher-Ära beim TSV Bockum endet im Sommer nach elf Jahren

Tino Rauchers Zeit in Bockum endet – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

War das im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 3, schon eine Vorentscheidung? Einiges spricht dafür, auch wenn Spitzenreiter OSV Meerbusch gegen den starken CSV Marathon Krefeld über ein 2:2 nicht hinaus kam. Dennis Lerche sorgte in der Schlussphase mit seinem 31. Saisontreffer für das Unentschieden der Krefelder und entschied das Duell der Goalgetter gegen den Meerbuscher Marc Rommel, der dieses Mal leer ausging, für sich. Auch Verfolger Neuwerk kam, wenn auch mit erheblicher Mühe, gegen Türkiyemspor Mönchengladbach zum eingeplanten Dreier (3:1). Doch die bisher dahinter lauernden Brüggener verloren gegen die starkenden Grefrather 2:3, Odenkirchen bekam in Dilkrath das Fell über die Ohren gezogen (4:1).