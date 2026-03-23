Reucher-Ära beim TSV Bockum endet im Sommer nach elf Jahren

War das im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 3, schon eine Vorentscheidung? Einiges spricht dafür, auch wenn Spitzenreiter OSV Meerbusch gegen den starken CSV Marathon Krefeld über ein 2:2 nicht hinaus kam. Dennis Lerche sorgte in der Schlussphase mit seinem 31. Saisontreffer für das Unentschieden der Krefelder und entschied das Duell der Goalgetter gegen den Meerbuscher Marc Rommel, der dieses Mal leer ausging, für sich. Auch Verfolger Neuwerk kam, wenn auch mit erheblicher Mühe, gegen Türkiyemspor Mönchengladbach zum eingeplanten Dreier (3:1). Doch die bisher dahinter lauernden Brüggener verloren gegen die starkenden Grefrather 2:3, Odenkirchen bekam in Dilkrath das Fell über die Ohren gezogen (4:1).
Auf dem besten Weg alle Abstiegssorgen ad acta zu legen, ist der TSV Bockum. Er gewann das Lokalderby gegen den VfR Fischeln 3:1 und hat nun bereits neun Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Außerdem sind in Bockum zwei Personalentscheidungen gefallen. Trainer Tino Reucher hat den Verantwortlichen seinen Abschied nach fünf Jahren angekündigt, Karl-Heinz Himmelmann, kürzlich nicht ohne Nebengeräusche beim FC Hellas Krefeld von Bord gegangen, ist ab sofort als Sportlicher Leiter für alle Seniorenteams verantwortlich. Natürlich wird auch gemunkelt, dass er im Sommer als Trainer die Reucher-Nachfolge antreten wird.
Noch besser da als die Bockumer steht im hinteren Drittel mittlerweile der SV Thomasstadt Kempen. Er gewann nach zwischenzeitlichem 0:1- bzw. 1:2-Rückstand beim 1. FC Mönchengladbach noch mit 5:3, wobei Treffer von Lucas Matteo Klaaßen, Eric Scheuren (2) und Alya Keita die Wende einleiteten. Trotz des ersten Saisontores von Jannik Dünwald konnte der VfL Tönisberg eine unglückliche Niederlage in Wickrath nicht verhindern.
4:1 führte der SC St. Tönis im Duell der Reserven gegen den SC Union Nettetal schon. Der aber kam nicht nur auf 3:4 heran, sondern danach scheiterte Niklas Beenen mit einem Elfmeter an SC-Keeper Gian-Luca Mariano. Am Ende stand es 5:3. Drei der fünf Töniser Treffer gingen auf das Konto von Dieumerci Kyanga.