Rettungswagen, Hitzeschlacht, »extrem bittere« Niederlage

Die U23 der SpVgg SV Weiden (in Blau) behauptete sich auf Kunstgrün gegen Tännesberg. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der amtierende Vizemeister SpVgg SV Weiden II ist erfolgreich in die neue Bezirksliga-Nord-Spielzeit gestartet. Trotz 30 Grad wurde auf Kunstrasen gespielt, dort führte Trainer Josef Rodler seine Truppe mit dem wichtigen Führungstreffer zum 2:0-Heimsieg gegen den TSV Tännesberg. Gleich nach wenigen Augenblicken zog sich Gästespieler Michael Bündgens einen Cut am Kopf zu, musste vom Krankenwagen abtransportiert werden.



Erfolgreich ist auch der FC Raindorf gestartet. Die Mannen des neuen Trainers Karl-Heinz Pittoni agierten eine Stunde lang in Unterzahl – Krisztian Koncz sah wegen einer Notbremse Glatt-Rot – und setzten sich trotzdem mit 2:1 beim FC Wernberg durch. Die Hausherren vergaben in der Nachspielzeit die Riesenchance auf den Ausgleich, verschossen einen Foulelfmeter. Wernbergs neuer Spielercoach Bastian Lobinger erlebte also keinen geglückten Punktspiel-Einstand.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir sind trotz der hohen Temperaturen geduldig geblieben und haben uns nach und nach Torchancen erarbeitet. Letztendlich war es ein hochverdienter Sieg gegen eine sehr gute Tännesberger Mannschaft, die sicherlich viele Punkte holen wir in nächster Zeit.“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Es herrschte eine brutale Hitze auf dem Kunstrasen. Das waren harte Bedingungen. Nichtsdestotrotz war es von Anfang an ein sehr intensives Spiel. Wir haben Weiden das Spiel machen lassen und wollten sie auskontern. Bei guten Standardsituationen haben wie es verpasst, das 1:0 zu machen. Das 0:0 zur Pause war völlig gerecht. In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter. Weiden machte das Spiel, wir versuchten weiterhin die Null zu halten. Bei einem Standard mussten wir eigentlich das Tor machen, da hat der Torwart stark gehalten, später hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Dann kam Weiden auf der Seite durch, Joe Rodler machte es überragend und köpfte zum 1:0 ein. Das Spiel war so gezeichnet, wer das erste Tor macht gewinnt das Spiel. Unterm Strich hat Weiden sehr viel in das Spiel investiert und wurde dafür belohnt. Wir konzentrieren uns auf Pfreimd und wollen da den ersten Dreier einfahren.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Eine extrem bittere Niederlage. Das Spiel hat eigentlich perfekt begonnen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass das Spiel in der Halbzeit nicht schon entschieden war. Mit 1:0 und in Überzahl ging es in die Pause. Dann haben wir den Deckel nicht draufgemacht und Raindorf auch noch zurück ins Spiel geholt. Zum Gesamtbild hat dann auch noch der Elfmeter-Fehlschuss in der Nachspielzeit gepasst. Untern Strich keine schlechte Leistung bis zum letzten Pass oder dem Abschluss. Wir haben aus vielen Situationen viel zu wenig gemacht und Raindorf aus fast nichts viel. Glückwunsch an Raindorf.“