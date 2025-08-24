Rettungswagen-Einsatz überschattet A-Klassen-Spieltag

Kemal Acar trifft für den FC Aksu. Ober-Olm-Torhüter Tobias Theiß ist geschlagen. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Mit einem Kantersieg gegen Bezirksliga-Absteiger Oppenheim hat Budenheim am zweiten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen den Platz an der Sonne erobert. Beim Duell zwischen Basara II und Wackernheim musste ein Rettungswagen anrücken.

„Im Vergleich zum 1:1 gegen Dexheim war das eine deutliche Steigerung“, so SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „In der zweiten Hälfte haben wir verpasst, die Führung auszubauen und uns so die nötige Sicherheit zu holen. Aber wir sind mit dem Punkt zufrieden.“ Dagegen meinte Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter bei Aksu: „Wir haben noch viel nachzuarbeiten. Natürlich ist mir bewusst, dass noch wichtige Spieler im Urlaub sind. Das Ergebnis darf dennoch nicht so ausgehen.“ Tore: 0:1 Tarkan Zintl (10.), 1:1 Alexandru-Dorel Mihai (11.), 2:1 Lirion Aliu (13.), 2:2 Vincent Feyerabend (40.), 2:3 Christopher Pantani (50.), 3:3 Okan Akyuez (73.). Zuschauer: 70.

„Ein ungefährdeter Sieg gegen einen arg dezimierten Gegner“, berichtete Harxheims Trainer Max Schirp. „Luca Sparwasser hat ein super Spiel gemacht, wurde aber von Robin Mohm und Moritz Scheu hervorragend bedient.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Luca Sparwasser (4., 34., 66., 71.), 5:0 Moritz Scheu (85.). Zuschauer: 80.

SVGA-Kapitän Niklas Kubik war nach dem ersten Saisonsieg begeistert. „Eine extrem geschlossene Mannschaftsleistung von allen Spielern auf und neben dem Platz, bei der vor allem der Wechsel zwischen Pressing und sicher stehen super funktioniert hat“, lobte der Linksverteidiger. „Wir waren mutig, haben schöne Spielzüge ausgespielt und unsere Chancen genutzt.“ Tore: 0:1 Patrick Dengler (13.), 1:1 Omar Niazi (24.), 1:2 Leonard Eigen (34.), 1:3, 1:4 Lukas Wendel (41., 52.), 1:5 Steffen Mahr (88.). Gelb-Rot: Ilias Lamrini (Fiam) wegen Reklamierens (71.). Zuschauer: 50.

„Gegen eine gut organisierte Mannschaft haben uns trotz Überzahl der Mut und die Körner gefehlt“, so TSV-Co-Trainer Leon Hill. „Uns haben einige Spieler gefehlt – das hat man gemerkt.“ Basara-Co-Trainer Alessio Elbert sagte: „Nach der Rote Karte gegen Seiya Gejima wegen Notbremse vor dem 16er in der neunten Minute war es ein Spiel gegen den Gegner und gegen die Zeit. Beim Gegentor haben wir uns aus der Kette locken und überspielen lassen. Anfang der zweiten Hälfte hat unser Stürmer Makoto Saeki nach einem Tritt in den Rücken etwas knacken gehört. Wir haben deshalb den Rettungswagen gerufen, Mako wurde in die Klinik gebracht. Das Spiel wurde für 45 Minuten unterbrochen.“ Nach dem Wechsel habe man das Ding „gut verwaltet – wir haben noch drei dicke Chancen nicht verwandelt.“ Tore: 1:0, 2:0 Saeki (6., 36.), 2:1 Julian Krauss (45.). Zuschauer: 60.

„In der zweiten Halbzeit waren wir beeindruckend kaltschnäuzig vor dem Tor“, sagte FVB-Coach Daniel Kittl. Tore: 1:0 Christian Simon (38.), 2:0 Tom Schenk (47.), 3:0 Jannick Schwaab (50.), 4:0, 5:0 Vincent Weiß (52., 60.), 5:1 Konstantin Schefuß (65.), 6:1 Christof Reiferscheid (77.), 7:1 Magnus Mohren (80.). Zuschauer: 80.

„Wir haben sehr stark begonnen und müssen nach 25 Minuten mindestens 2:0 führen“, berichtete 1817-Trainer Sven Giese. „In der zweiten Halbzeit waren wir vor dem Tor effizienter, machen es nach dem 3:1 aber nochmal spannend.“ Tore: 1:0 Florian Heller (23.), 1:1 Nikolas Frings (34.)., 2:1 Heller (59.), 3:1 Luca Fernandes (77.), 3:2 Niklas Becker (80.). Zuschauer: 30.

„Gegen spielerisch gute Gäste sind wir etwas glücklich durch einen Elfmeter in Führung gegangen“, sagte Alemannen-Coach Dennis Keßler. „0:0 oder 1:1 zur Halbzeit wäre auch okay gewesen. Ich bin froh, dass wir nach der deutlich zu hohen Niederlage in Schwabsburg so souverän gewonnen haben.“ Tore: 1:0 Jan Kohlbacher (10., Handelfer), 2:0 Sascha Mock (54.), 3:0 Kohlbacher (83.). Zuschauer: 85.