Rettungswagen-Einsatz beim Spitzenspiel in Asberg

Noch größer wurden die Sorgen durch die Verletzung von Max Stapelmann. Der Lüttinger Leistungsträger prallte bei einem Ausweichversuch nach einem Angriff mit hoher Geschwindigkeit ins Torgestänge und brach sich dabei den Daumen. Ein Rettungswagen musste anrücken, Stapelmann wurde vor Ort behandelt und anschließend abtransportiert. „Der Daumen musste gerichtet werden. Man muss abwarten, ob das ausreicht oder eine Operation notwendig ist“, erläuterte Poplawski die erste Diagnose.

Sportlich zeigte sich der Coach trotz aller Emotionen zufrieden: „Bis zum 3:1 hatten wir das Spiel gut im Griff und wenig zugelassen. In doppelter Unterzahl mussten wir dann natürlich zittern. Am Ende haben wir den Sieg teuer bezahlt.“ Auch die ausgedehnte Nachspielzeit – ursprünglich waren acht Minuten angezeigt – sorgte für Unverständnis im SSV-Lager.

Die Asberger konnten den Extra-Aufschlag die doppelte Überzahl in der Schlussphase letztlich nicht mehr nutzen. TVA-Coach Michael Hoppe haderte zwar mit dem schmerzhaften Ergebnis, zollte dem Gegner aber auch Respekt mit Blick auf die Effizienz der „brutal starken“ Angriffsreihe: „Das Spiel war zu keinem Zeitpunkt unsportlich. Wir waren schon spielbestimmend, über ein Unentschieden hätte sich niemand beklagen dürfen.“

Trotz der zweiten Niederlage in Folge zog Hoppe auch Positives aus dem Auftritt: „Im Vergleich zum Budberg-Spiel war das eine klare Steigerung. Vielleicht nimmt uns das etwas Druck für die kommenden Wochen und wir können befreiter aufspielen.“