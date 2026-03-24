Rettungswagen-Einsatz beim Spitzenspiel in Asberg

A-Liga-Spitzenreiter SV Budberg II hat seinen Vorsprung auf Platz zwei durch den 4:0-Sieg in Neukirchen auf vier Punkte ausgebaut. Verfolger TV Asberg unterlag im Topspiel des 24. Spieltags dem Tabellendritten SSV Lüttingen mit 2:3 (0:1) und kassierte damit die zweite Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen und einem Rettungswagen-Einsatz, der das Sportliche und die Freude über die drei Punkte aus Sicht der Gäste im zweiten Durchgang in den Hintergrund rücken ließ.
Vor 100 Zuschauern brachte Torjäger Malte Peters die „Fischerdörfler“ mit seinen Saisontoren 15 und 16 (41./73.) auf Kurs. Nach sechswöchiger Zwangspause infolge einer Nasen-OP meldete sich der Stürmer mit einem Doppelpack eindrucksvoll zurück. Lars van Schyndel hatte zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht (48.). Für Asberg verkürzte Junior Holzum per Foulelfmeter auf 1:2 (65.), ehe Justin Gellert den späten Anschluss zum 2:3-Endstand herstellte (90.+15).
Vor allem die Schlussphase eines turbulenten zweiten Durchgangs hatte es in sich: Nicolas Mayer sah in der 76. Minute die Ampelkarte, wenig später schickte Schiri Julien Frank auch Luca Wiens nach einem Foulspiel mit glatt Rot vom Platz (83.). SSV-Trainer Mirko Poplawski fand nach Abpfiff deutliche Worte: „Ich beschwere mich eigentlich nie über den Schiedsrichter, aber das war für meinen Geschmack zu viel. In der zweiten Halbzeit ist die Linie komplett verloren gegangen. Die Rote Karte war völlig unverhältnismäßig. Wir waren schockiert – selbst der faire Gegner hat uns mit großen Augen angeschaut.“
Noch größer wurden die Sorgen durch die Verletzung von Max Stapelmann. Der Lüttinger Leistungsträger prallte bei einem Ausweichversuch nach einem Angriff mit hoher Geschwindigkeit ins Torgestänge und brach sich dabei den Daumen. Ein Rettungswagen musste anrücken, Stapelmann wurde vor Ort behandelt und anschließend abtransportiert. „Der Daumen musste gerichtet werden. Man muss abwarten, ob das ausreicht oder eine Operation notwendig ist“, erläuterte Poplawski die erste Diagnose.
Sportlich zeigte sich der Coach trotz aller Emotionen zufrieden: „Bis zum 3:1 hatten wir das Spiel gut im Griff und wenig zugelassen. In doppelter Unterzahl mussten wir dann natürlich zittern. Am Ende haben wir den Sieg teuer bezahlt.“ Auch die ausgedehnte Nachspielzeit – ursprünglich waren acht Minuten angezeigt – sorgte für Unverständnis im SSV-Lager.
Die Asberger konnten den Extra-Aufschlag die doppelte Überzahl in der Schlussphase letztlich nicht mehr nutzen. TVA-Coach Michael Hoppe haderte zwar mit dem schmerzhaften Ergebnis, zollte dem Gegner aber auch Respekt mit Blick auf die Effizienz der „brutal starken“ Angriffsreihe: „Das Spiel war zu keinem Zeitpunkt unsportlich. Wir waren schon spielbestimmend, über ein Unentschieden hätte sich niemand beklagen dürfen.“
Trotz der zweiten Niederlage in Folge zog Hoppe auch Positives aus dem Auftritt: „Im Vergleich zum Budberg-Spiel war das eine klare Steigerung. Vielleicht nimmt uns das etwas Druck für die kommenden Wochen und wir können befreiter aufspielen.“
Budberg II profitiert damit vom Ausrutscher des Verfolgers und setzt sich an der Tabellenspitze weiter ab. Asberg liegt nun vier Punkte zurück, während Lüttingen als lachender Dritter zehn Spieltage vor Schluss weiter an Rang zwei herangerückt ist, die Spitze liegt jedoch acht Zähler entfernt. „Die Rückrundentabelle spricht für uns. Wir werden die Spitzenteams weiter jagen“, kündigte Poplawski an – auch wenn seine Mannschaft am Sonntag gegen den FC Neukirchen-Vluyn II zusätzlich noch zwei Gelbsperren verkraften muss.