Rettungswagen auf dem Platz: Verletzung überschattet Berger Heimsieg

Dass die Berger nach drei sieglosen Partien am Samstag gegen den Aufsteiger aus Eurasburg endlich wieder gewonnen hatten, interessierte nachher am Lohacker kaum jemanden. Auch nicht, dass Louis Ballack, Sohn des früheren Nationalmannschaftskapitäns Michael Ballack, in den zweiten 45 Minuten sein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert hatte. Alle Anwesenden standen unter Schock, weil sich MTV-Mittelfeldspieler Niklas Betz kurz nach der Pause bei einer un㈠glücklichen Abwehraktion am eigenen Strafraum schwer am rechten Sprunggelenk verletzt hatte. Der herbeigerufene Rettungswagen fuhr direkt auf den Rasen, um Betz schnellstmöglich zu versorgen.

Nach einer langen Unterbrechung entschieden sich die Berger Fußballer mehrheitlich weiterzuspielen. „Die, die nicht mehr spielen wollten, haben wir ausgewechselt“, sagte MTV-Coach Maximilian Wagner. Großes Lob zollte er Schiedsrichter und Gegner. „Sie haben alle sehr gut reagiert. Die Eurasburger haben uns auch angeboten, dass wir das Spiel wiederholen können“, so Wagner. Immerhin gab es am Sonntag erste Entwarnung von Betz. „Es ist wohl nichts gebrochen, aber der gesamte Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen“, teilte Wagner mit. Klar ist, dass die Saison für den MTV-Leader beendet ist.