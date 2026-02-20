Rettungsmission: Gary Rowett übernimmt kriselnde „Foxes“ LEICESTER – Es ist die Rückkehr eines alten Bekannten in einer der schwersten Stunden der Vereinsgeschichte: Leicester City hat Gary Rowett offiziell als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 51-Jährige, der bereits zwischen 2000 und 2002 als Verteidiger für die „Foxes“ auflief, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26. Sein Auftrag ist klar definiert: Den drohenden Absturz in die Drittklassigkeit verhindern. von Gerd Jung · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Getty Images

Nach der Entlassung von Martí Cifuentes im Januar und einer fast vierwöchigen Interimsphase unter Andy King, in der die Mannschaft unter anderem aus dem FA Cup ausschied, fiel die Wahl der Vereinsführung auf Rowett. Mit über 400 Spielen Erfahrung als Trainer in der Championship (u.a. bei Birmingham City, Millwall und Stoke City) gilt er als ausgewiesener Kenner der Liga.

„Gary ist ein Manager mit tiefgreifenden Kenntnissen dieser Liga und weiß genau, worauf es in den verbleibenden 14 Spielen ankommt – es ist ein reiner Überlebenskampf“, betonte der Vorsitzende Aiyawatt Srivaddhanaprabha bei der Vorstellung am Mittwoch. Die Situation beim Sensationsmeister von 2016 ist prekär. Neben einer sportlichen Talfahrt wurde der Klub durch einen Abzug von sechs Punkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln (Profit and Sustainability Rules) hart getroffen. Aktuell rangiert Leicester auf dem 22. Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.