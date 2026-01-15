Rettungsmission bis zum Sommer

Die SG Hombressen/Udenhausen hat die Nachfolge von Nicolai Lorenzoni geregelt: Alfred Igel übernimmt laut der HNA ab sofort das Traineramt beim Gruppenligisten. Das Engagement ist zunächst bis zum Sommer angelegt – der Routinier lässt jedoch erkennen, dass bei sportlichem Erfolg auch mehr daraus werden könnte.

Ausschlaggebend für seine Zusage waren demnach die räumliche Nähe – Igel lebt in Vellmar – sowie der Reiz der Aufgabe und bekannte Gesichter im Kader. Nach rund zwei Wochen Gesprächen sei man sich einig geworden; SG-Teamchef Patrick Himmelmann begrüßte die Entscheidung.

Der Trainingsauftakt unter Igel ist für den kommenden Montag in Udenhausen angesetzt, die Vorbereitung führt die SGHU zudem Mitte Februar zum Immenhäuser Kunstrasen-Cup. Der Pflichtspielstart hat es dann sofort in sich: Zum Auftakt am 1. März wartet auswärts der FC Bosporus Kassel, anschließend folgen Duelle gegen Spitzenklubs wie die TSG Sandershausen und Igels früheren Verein TSG Wilhelmshöhe.