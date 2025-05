Ausgerechnet im Saison-Endspurt wächst die Ausfallliste von Bad Kötztings Coach Konrad Früchtl. – Foto: Redaktion Schwandorf

Rettungshubschrauber in Luhe-Wildenau im Einsatz Bad Kötztings Stürmer Dominik Hanninger hat sich die Schulter ausgekugelt Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Bad Kötzting Lu-Wildenau Dominik Hanninger

Die gestrige Landesliga-Partie des SC Luhe-Wildenau gegen den 1. FC Bad Kötzting (2:0) war bereits abgepfiffen, als es nochmal Aufregung gab. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Spielfeld in Oberwildenau. Grund hierfür war eine Schulterverletzung bei einem Gästespieler. Kötzting-Trainer Konrad Früchtl kann ein kurzes Update geben.

Das sah nicht gut aus. In der Schlussphase des umkämpften Spiels fiel Dominik Hanninger so unglücklich auf die Schulter, dass er lange behandelt werden musste. Letztlich rückte der Hubschrauber an, brachte den 24-jährigen Offensivspieler in die Klinik. „Ihm geht es leider nicht so gut“, merkte Hanningers Trainer gleich nach Spielende an. Auf FuPa-Anfrage informierte Früchtl am späten Abend: „Die Schulter ist ausgekugelt. Was kaputt ist, wird sich allerdings erst nächste Woche bei der MRT klären.“ Entwarnung kann also nicht gegeben werden und seine Mitspieler werden die Daumen drücken, dass die Diagnose möglichst positiv ausfällt.



„Das ist natürlich bitter“, sagt Früchtl – auch mit Blick auf die damit weiter wachsende Ausfallliste der Badstädter. Mit Sebastian Benesch, Tobias Hanninger, Quirin Huber, Frodo Gilch und Nico Hiebl fielen bereits fünf Akteure für das Spiel in der Nordoberpfalz verletzt aus. „Nun verlieren wir leider einen weiteren Spieler. Die Anzahl der Ausfälle ist mittlerweile schon erheblich“, seufzt Früchtl und ergänzt: „Wobei das kein Jammern ist, wir müssen wie viele andere Teams auch mit der Situation umgehen.“









Durch die Niederlage beim SC Luhe-Wildenau, der von der Aufstiegs-Relegation zur Bayernliga träumen darf, muss der 1. FC Bad Kötzting weiter um den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Mitte bangen. Die Relegationszone ist bis auf zwei Punkte herangerückt. „Wir schaffen es leider nicht, 90 Minuten lang in der Intensität Fußball zu spielen“, sagte Konrad Früchtl zum Spiel an sich. Beim Stand von 2:0 für Luhe-Wildenau (Tore: David Bezdicka und Nico Argauer) habe man selbst gute Chancen gehabt. „Dann hätte das Spiel vielleicht nochmal einen anderen Verlauf nehmen können. Dennoch war es verdient für den SC aufgrund der Chancen-Ausnutzung. Nun müssen wir schauen, in den nächsten zwei Spielen die Sicherungspunkte noch zu holen, die wir in der Vergangenheit und heute liegen gelassen haben“, schärft Früchtl die Sinne für die letzten beiden Saisonspiele in Dingolfing und gegen Kosova Regensburg.