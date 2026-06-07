Rettung in letzter Sekunde: DJK Darching schafft den Klassenerhalt

Wieder eine Mannschaft: Die Fußballer der DJK Darching feierten ausgelassen den Klassenerhalt in der Kreisklasse. – Foto: Rudi Stallein

Packende Relegation zur Kreisklasse: Die DJK Darching unterliegt im Rückspiel 2:3 in Baiernrain, doch Schlagbauers Treffer sichert gerade noch die Liga.

Die DJK Darching bleibt in der Kreisklasse. Das ist das nüchterne Fazit eines nervenaufreibenden Relegations-Rückspiels zwischen der SG Baiernrain/Dietramszell und den Darchingern. Die DJK hatte das Hinspiel verdient mit 2:0 gewonnen, doch die Hausherren drehten den Rückstand im Laufe des zweiten Duells und führten zur 75. Minute mit 3:0.

Zu diesem Zeitpunkt standen die DJK-Kicker schon mit mehr als nur einem Bein in der A-Klasse, und die SG schien auf der Siegerstraße zu sein. Dann allerdings brachten drei Undiszipliniertheiten die Gäste zurück ins Rennen. Eine Zehn-Minuten-Strafe, eine mit einem Elfmeter verbundene Ampelkarte und eine absolut berechtigte rote Karte bescherten den Darchingern in der Schlussphase eine doppelte Überzahl, die sie nach dem Anschlusstreffer per Strafstoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:3 nutzten und sich damit auf den letzten Drücker doch noch den Klassenerhalt sicherten.

„Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, berichtet DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Aber Josef Streicher war beim Gegner der Unterschiedsspieler.“ So gehörte schon die erste Halbzeit zu weiten Teilen den Gastgebern. Allerdings wurde die SG kaum zwingend, auch da die DJK hinten sicher stand.

Die erste echte Torchance hatte Darching, als Alexander Adelsberger in aussichtsreicher Position nicht abzog, sondern auf außen zu Jakob Brunner ablegte und dieser im Abschluss verzog. In der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs folgte dann Streichers erster Streich, als er aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Im zweiten Abschnitt blieb die SG am Drücker, und erneut war es Streicher, der nach 68 Minuten eine Ecke per Kopf zum 2:0 verwandelte. Das Hinspielergebnis war damit egalisiert, und beide Teams lieferten sich ein Duell mit offenem Visier.

DJK-Keeper Marinus Wiesgigl parierte ein Streicher-Solo stark, auf der anderen Seite wurde ein Schuss von Simon Schlagbauer in letzter Sekunde abgeblockt. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel das 3:0 nach einem sensationellen Steckpass. Streicher wimmelte seinen Gegenspieler im Laufduell ab und schob ein.

Die Kicker aus Baiernrain und Dietramszell wähnten sich schon fast am Ziel, doch dann checkte ein SG-Spieler Alexander Adelberger an der Mittellinie in die Bänke und wurde mit einer Zeitstrafe vom Feld geschickt. Bereits in dieser Szene wäre glatt Rot möglich gewesen, doch der starke Schiedsrichter Mert Akkoyun ließ Gnade vor Recht ergehen.

Dann ging ausgerechnet der dreifache Torschütze Streicher im eigenen Strafraum mit hohem Bein gegen Josef Huber zu Werke. Die Folgen waren ein berechtigter Strafstoß und die Ampelkarte für den 40-jährigen Routinier. Josef Huber behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 3:1. Alles also wieder offen sechs Minuten vor Ende.

In der Nachspielzeit brannten einem SG-Kicker die Sicherungen durch: Er grätschte einen Darchinger in der offensiven Hälfte mit gestrecktem Fuß von hinten nieder. Die DJK hingegen blieb cool, und nach einem Steilpass, der in die Mitte abgelegt wurde, netzte Simon Schlagbauer ein zum 2:3-Endstand, der der DJK dann doch noch den Klassenerhalt bescherte.

„Es freut mich besonders, dass unser A-Jugendspieler Marinus Probst der Matchwinner war, der mit einem langen Einwurf und der Vorlage zum 2:3 an beiden Toren beteiligt war“, sagt Lachemeier. Für ihn war es zudem das letzte Spiel als Coach. Lachemeier war im Lauf der Rückrunde gemeinsam mit Johannes Schneider als Feuerwehrmann eingesprungen und führte die DJK am Ende zum Klassenerhalt. „Ich freue mich, dass wir das Unmögliche noch möglich gemacht haben, und ich bin stolz, dass aus den Burschen wieder eine echte Mannschaft geworden ist. Die Mission ist erfüllt – jetzt ist Schluss.“