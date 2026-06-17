Rettstadt übernimmt: VfR Dostluk setzt auf Erfahrung

– Foto: Dostluk Osterode

Der VfR Dostluk Osterode hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Mit Jürgen „Richy“ Rettstadt übernimmt ein langjähriger Fußballfachmann das Traineramt der ersten Herrenmannschaft. Der 60-Jährige soll den VfR nach dem Bezirksliga-Abstieg zurück in die Erfolgsspur führen und den direkten Wiederaufstieg in den Fokus rücken.

Rettstadt ist in Osterode kein Unbekannter. Bereits von 1984 bis 1986 lief er als Spieler für den VfR Osterode auf, bevor er sich ab 1989 dem TuSpo Petershütte anschloss. Dort sammelte er nicht nur als Spieler zahlreiche Erfahrungen, sondern prägte den Verein später auch als Trainer über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Während seiner aktiven Laufbahn spielte Rettstadt bis in die Niedersachsenliga. Auch als Trainer konnte er Erfolge vorweisen und führte Mannschaften bis in die Bezirksliga. Diese Erfahrung soll nun dem VfR Dostluk Osterode zugutekommen.

Nach dem Abstieg in die Kreisliga richtet der Verein den Blick nach vorne und verbindet mit der Verpflichtung des 60-Jährigen klare sportliche Ziele. Mit seinem Fachwissen, seinem Fußballverständnis und seiner langjährigen Erfahrung soll Rettstadt die Mannschaft auf ihrem Weg durch die kommende Spielzeit begleiten.

Dabei formuliert der Verein bereits eine klare Zielsetzung: Der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga soll in Angriff genommen werden. Rettstadt übernimmt somit eine anspruchsvolle Aufgabe, bringt aber die Voraussetzungen mit, um dem Team nach dem Rückschlag der vergangenen Saison neue Impulse zu verleihen.

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Fußballlehrers setzt der VfR Dostluk Osterode ein deutliches Zeichen für einen ambitionierten Neustart in der Kreisliga.