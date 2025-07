„Retter" Sievers bleibt dem FC Verden 04 treu

Dank eines starken Endspurts unter Interimstrainer Jan Sievers schaffte der FC Verden 04 den Oberliga-Verbleib. Auch in Zukunft wird der ehemalige Zweitliga-Spieler eine wichtige Rolle im Verein einnehmen.

Am heutigen Mittwoch verkündete der FC Verden 04, dass Sievers ab sofort als Koordinator Sport fungiert. Er werde als kommunikative Schnittstelle zwischen der Oberliga-Mannschaft, der in der Bezirksliga aktiven Zweitvertretung, den älteren Jugendmannschaften sowie dem Vorstand tätig sein. Auf Sievers warten somit vielfältige Aufgaben, in denen sein Netzwerk aus seiner Zeit als aktiver Profi, die 125 Zweitliga-Spiele beinhaltete, oder auch seinem Engagement als Co-Trainer im Nachwuchs von Werder Bremen helfen dürfte.

„Schon diesen Sommer sehen wir erste Erfolge in der Personalplanung. Viele junge Spieler aus unserer Region, teilweise bei Werder ausgebildet, starten beim FCV ihre Karriere im Herrenbereich. Das ist und bleibt unser Weg. Mit Jan werden wir hier in Zukunft noch gezielter agieren können", so Sportvorstand Philipp Breves mit Blick auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Sievers.