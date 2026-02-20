Retter mit Erfahrung: Ballardini übernimmt das Ruder in Avellino

Davide Ballardini ist der neue starke Mann an der Seitenlinie der „Lupi“. – Foto: Getty Images

Mit der Verpflichtung von Ballardini ist der Vereinsführung ein echter Coup gelungen. Der erfahrene Taktiker, der in seiner Karriere bereits Klubs wie den FC Genua (in vier verschiedenen Amtszeiten), Lazio Rom, Palermo und zuletzt Sassuolo trainierte, gilt als Spezialist für brenzlige Situationen. In Avellino unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Der Trainerwechsel folgte auf eine sportliche Durststrecke unter Biancolino, die in einer bitteren 0:1-Heimniederlage gegen das Tabellenschlusslicht Pescara gipfelte. Avellino rutschte dadurch auf den 14. Tabellenplatz ab – mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Play-out-Zone.

Schon kurz nach der Vertragsunterzeichnung leitete Ballardini am Mittwochnachmittag seine erste Trainingseinheit im Stadio Partenio-Lombardi. Die Erwartungen der Tifosi sind hoch: Ballardini soll nicht nur die Defensive stabilisieren, sondern der Mannschaft jene taktische Disziplin einimpfen, die in den letzten Wochen fehlte.