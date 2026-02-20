 2026-02-20T12:29:42.904Z

Retter mit Erfahrung: Ballardini übernimmt das Ruder in Avellino

AVELLINO – In der kampfbetonten Welt der italienischen Serie B setzt die US Avellino 1912 auf ein bekanntes Gesicht für schwierige Missionen: Davide Ballardini ist der neue starke Mann an der Seitenlinie der „Lupi“ (Wölfe). Der 62-jährige Fußballlehrer wurde am Mittwoch offiziell als Nachfolger des entlassenen Raffaele Biancolino vorgestellt und soll den Traditionsklub aus Kampanien zurück in sicherere Fahrwasser führen.

Davide Ballardini ist der neue starke Mann an der Seitenlinie der „Lupi“. – Foto: Getty Images

Mit der Verpflichtung von Ballardini ist der Vereinsführung ein echter Coup gelungen. Der erfahrene Taktiker, der in seiner Karriere bereits Klubs wie den FC Genua (in vier verschiedenen Amtszeiten), Lazio Rom, Palermo und zuletzt Sassuolo trainierte, gilt als Spezialist für brenzlige Situationen. In Avellino unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Der Trainerwechsel folgte auf eine sportliche Durststrecke unter Biancolino, die in einer bitteren 0:1-Heimniederlage gegen das Tabellenschlusslicht Pescara gipfelte. Avellino rutschte dadurch auf den 14. Tabellenplatz ab – mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Play-out-Zone.

Schon kurz nach der Vertragsunterzeichnung leitete Ballardini am Mittwochnachmittag seine erste Trainingseinheit im Stadio Partenio-Lombardi. Die Erwartungen der Tifosi sind hoch: Ballardini soll nicht nur die Defensive stabilisieren, sondern der Mannschaft jene taktische Disziplin einimpfen, die in den letzten Wochen fehlte.

„In Avellino wird nicht nur ein neuer Trainer vorgestellt, sondern ein System installiert“, kommentierten lokale Sportmedien den Wechsel. „In dieser Phase der Saison machen Methoden den Unterschied, nicht nur Namen.“

Feuertaufe in Reggio Emilia

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Coach nicht. Bereits am kommenden Sonntag, den 22. Februar, steht Ballardini vor seinem Debüt auf der Bank der Biancoverdi. Im Auswärtsspiel gegen die AC Reggiana wird sich zeigen, ob der „Ballardini-Effekt“ sofort greift. Ein Sieg wäre nicht nur für die Tabelle wichtig, sondern auch für das Vertrauen in den neuen Kurs des Klubs.