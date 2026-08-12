Retter Dirk Jung plant mit dem TSV Nieukerk eine sorgenfreie Saison

Am Aermen Düwel ist endlich wieder Ruhe eingekehrt. Jan Büskens und seine Vorstandskollegen hatten in der Winterpause den richtigen Riecher. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Dirk Jung mit der Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wird“, hatte der stellvertretende Fußball-Obmann damals prophezeit.
Er sollte recht behalten. Der 50-jährige Trainer, zuvor für die Reserve des Klubs verantwortlich, strahlte von Anfang an Optimismus aus und führte das verunsicherte Team wieder in ruhiges Fahrwasser. Zum Zeitpunkt seines Amtsantritts befand sich der TSV Nieukerk in akuter Abstiegsgefahr. Die sportliche Talfahrt in der Hinrunde hatte Gründe. Zunächst hatte Lars Allofs im Oktober aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Kurzfristig sprang Thomas Mertens in die Bresche, musste aber zwei Monate später aus persönlichen Gründen auch schon wieder passen.
Trainer Nummer drei entpuppte sich schließlich als Ideallösung. Speziell in den Partien gegen die direkte Konkurrenz war der TSV Nieukerk in der Rückrunde immer wieder zur Stelle, sammelte respektable 20 Punkte und verbesserte sich in der Abschlusstabelle auf Rang neun – so sieht gesichertes Mittelfeld aus.
„Mit diesem Ergebnis bin ich persönlich sehr zufrieden gewesen. Der Vorstand offenbar auch, schließlich ist mein Vertrag verlängert worden“, sagt Dirk Jung. Selbstverständlich wissen alle Beteiligten ganz genau, dass es überhaupt keinen Anlass gibt, sich auf den Lorbeeren der Rückserie auszuruhen. „Die Mannschaft hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir können uns noch weiterentwickeln. In der Vergangenheit war es leider so, dass uns die dünne Personaldecke oftmals einen Streich gespielt hat“, so der TSV-Trainer.
Zum Start der Vorbereitung konnte er einen Rückkehrer begrüßen. Routinier Skerdilaid Haxhimusa ist nach seinem Gastspiel beim Ligarivalen SV Veert wieder da und soll das Angriffsspiel beleben. Der 37-Jährige bringt Führungsqualitäten mit, ist mit einem exzellenten Schuss ausgestattet und sorgt bei Standardsituation immer wieder für Gefahr. Auch Aboubacar Fofana, zuletzt für den Moerser A-Ligisten SV Schwafheim im Einsatz, soll neuen Schwung in die Nieukerker Offensive bringen. Vom B-Ligisten SV Herongen kommt Torhüter Dustin Weyl, der in der Vergangenheit beim Kevelaerer SV auch schon Bezirksliga-Erfahrung gesammelt hat. Der junge Mittelfeldspieler Nic van Koeverden legt zunächst eine Pause ein, Junior Willems möchte sich beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen beweisen.
In der Vorbereitung lief nicht immer alles rund. So verabschiedete sich der TSV Nieukerk mit einer 0:8-Niederlage gegen Viktoria Winnekendonk aus dem Wettbewerb um den Voba-Cup. Zuletzt zeigte sich die Mannschaft im Kreispokal beim 3:1 gegen den SV Sevelen stark verbessert.