Retter Dirk Jung plant mit dem TSV Nieukerk eine sorgenfreie Saison

Zum Start der Vorbereitung konnte er einen Rückkehrer begrüßen. Routinier Skerdilaid Haxhimusa ist nach seinem Gastspiel beim Ligarivalen SV Veert wieder da und soll das Angriffsspiel beleben. Der 37-Jährige bringt Führungsqualitäten mit, ist mit einem exzellenten Schuss ausgestattet und sorgt bei Standardsituation immer wieder für Gefahr. Auch Aboubacar Fofana, zuletzt für den Moerser A-Ligisten SV Schwafheim im Einsatz, soll neuen Schwung in die Nieukerker Offensive bringen. Vom B-Ligisten SV Herongen kommt Torhüter Dustin Weyl, der in der Vergangenheit beim Kevelaerer SV auch schon Bezirksliga-Erfahrung gesammelt hat. Der junge Mittelfeldspieler Nic van Koeverden legt zunächst eine Pause ein, Junior Willems möchte sich beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen beweisen.

In der Vorbereitung lief nicht immer alles rund. So verabschiedete sich der TSV Nieukerk mit einer 0:8-Niederlage gegen Viktoria Winnekendonk aus dem Wettbewerb um den Voba-Cup. Zuletzt zeigte sich die Mannschaft im Kreispokal beim 3:1 gegen den SV Sevelen stark verbessert.