Rettenbach’s Meisterstück!

Meisterjubel in Rettenbach! – Foto: W. Lang

Mit einem Schützenfest ballert sich der FC Reflexa Rettenbach zum Meistertitel in der A-Klasse und ist nach vier Jahren wieder zurück in der Kreisklasse. Nach den beiden dritten Plätzen in den vergangenen zwei Spielzeiten ist nun, drei Spiele vor Saisonende, die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg der Elf von Coach Gerd Wiedemann sicher! Zur Halbzeit stand es gegen Türk Genclerbirligi Günzburg II bereits durch Tore von Klassen, Heß, Sittenberger & Neumann A. 4:0 - und es folgten sechs weitere im zweiten Durchgang! Der eingewechselte Morar G. schnürte einen Dreierpack, Brenner, Heß und Fedorchuk schossen den zweiten 10:0 Erfolg der Saison heraus! Somit holt Trainer Gerd Wiedemann auch in seiner zweiten Amtszeit in Rettenbach einen Meistertitel. Dies gelang zuletzt 2011 - ebenfalls mit dem heutigen Trainer an der Seitenlinie. Erwähnenswert: die Gäste von TGB gratulierten nach dem Schlusspfiff fair der Heimelf zur Meisterschaft. Referee Romano hatte steht’s alles im Griff und litt die Partie souverän. Danach ging die Sause auf Seitens Rettenbach los und es wurde lange gefeiert! Kreisklasse - der FCR ist wieder da!