Rettenbach mit Machtdemonstration! von Stefan Bernert · Heute, 07:01 Uhr · 0 Leser

einige Zuschauer fanden den Weg nach Mönstetten und sahen sechs Tore des FCR! – Foto: P. Hirsch

Im Topspiel in Mönstetten gegen Röfingen blieb der FCR wieder ohne Gegentor und erzielte erneut sechs Tore. Die Hausherren konnten froh sein, dass das Spiel nicht zur Halbzeit schon entschieden war. Auch in der Höhe fuhren die Mannen von Trainer Gerd Wiedemann einen völlig verdienten Sieg gegen Röfingen ein. Bereits in den Anfangsminuten hatte Morar G. die erste Torgelegenheit, doch sein Schuss ging deutlich am Kasten vorbei. Die SG, wie erwartet, nur mit langen Bällen auf Spielertrainer Raith, der die seinen mitriss - aber ohne jeden Erfolg. In Durchgang eins musste Gästekeeper Bernert nicht einen Schuss abwehren. Die Top aufgelegte Defensive lies den Hausherren keine Chance! Um es vorweg zu nehmen, alle Spieler waren höchstmotiviert um Röfingen Paroli zu bieten und das geling an diesem bewölkten Sonntagnachmittag furios. Nach bereits der dritten tollen Ecke von Schirmer nickte Abwehrrecke Neumann den Ball zum frühen 1:0 in der 12. Spielminute ein. Gut und gern hätte es zur Halbzeit auch schon 3:0 stehen können, doch viele Hochkaräter wurden fahrlässig liegen gelassen.