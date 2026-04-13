Rettenbach mit Machtdemonstration!

Im Topspiel in Mönstetten gegen Röfingen blieb der FCR wieder ohne Gegentor und erzielte erneut sechs Tore. Die Hausherren konnten froh sein, dass das Spiel nicht zur Halbzeit schon entschieden war.
Auch in der Höhe fuhren die Mannen von Trainer Gerd Wiedemann einen völlig verdienten Sieg gegen Röfingen ein. Bereits in den Anfangsminuten hatte Morar G. die erste Torgelegenheit, doch sein Schuss ging deutlich am Kasten vorbei. Die SG, wie erwartet, nur mit langen Bällen auf Spielertrainer Raith, der die seinen mitriss - aber ohne jeden Erfolg. In Durchgang eins musste Gästekeeper Bernert nicht einen Schuss abwehren. Die Top aufgelegte Defensive lies den Hausherren keine Chance! Um es vorweg zu nehmen, alle Spieler waren höchstmotiviert um Röfingen Paroli zu bieten und das geling an diesem bewölkten Sonntagnachmittag furios. Nach bereits der dritten tollen Ecke von Schirmer nickte Abwehrrecke Neumann den Ball zum frühen 1:0 in der 12. Spielminute ein. Gut und gern hätte es zur Halbzeit auch schon 3:0 stehen können, doch viele Hochkaräter wurden fahrlässig liegen gelassen.
Sowas wird im Fußball des Öfteren bestraft, aber nicht an diesem Sonntag. Im zweiten Abschnitt spielte sich der FCR wahrlich in einen Rausch! Vorher aber dann doch etwas Glück als der Schiedsrichter ein mögliches Foul im Stafraum von Labudiak als faieren Einsatz wertete, hier kann man von einer 50/50 Entscheidung sprechen. In höchster Not klärte Verteidiger Miehle eine scharfe Freistoßflanke per Kopf zur Ecke vor SG Stürmer Raith. Wenig später wurde der gerade noch rettende Miehle im Straufraum gelegt - den fälligen Strafstoß verwandelte Schirmer souverän. 120 Sekunden später gar das 3:0 für Rettenbach! Einen Schirmer Freistoß drückte letztendlich Labudiak in der 54. Minute über die Linie. Es dauerte nicht lange, da war Schirmer schon wieder mit im Geschehen. Eine tolle Flanke mit rechts vollendete Neumann erneut per Kopf mit Hilfe des Innenpfostens zum 4:0. Und jetzt wurde der Torschütze zum Vorlagengeber! Neumann bediente den flinken Morar G. der zum fünften Gegentor der Röfinger einschob. Das 6:0 in der 77. Minute sollte es aber dann gewesen sein. Nach tollem Pass vom eingewechselten Brenner vollendete Heß und machte das halbe dutzend voll! Das 7:0 wäre möglich gewesen doch Referee Alexander Klump sah Sittenberger im Abseits stehen, als er eine schöne Flanke von Brenner einnickte.
Mit diesem Sieg bleibt man neun Punkte vor Platz 3 (SG Freihalden) und 4 (SG Röfingen). Ärgster Verfolger bleibt weiterhin die zweite Mannschaft des SC Bubesheim die Ihr Topspiel gegen die SG Freihalden mit 3:1 gewannen.