Rette sich, wer kann

Erst vor wenigen Minuten ist in der Saarlandliga mit der Partie zwischen dem SV Bliesmengen-Bolchen und dem TuS Herrensohr (2:2) der 18. Spieltag zu Ende gegangen. Am Tabellenende könnte es kaum enger zugehen: Das bisherige Schlusslicht FC Rastpuhl hat sich durch den 3:0-Heimsieg gegen die SG Marpingen-Urexweiler gleich um drei Tabellenränge auf Platz 15 verbessert. Die Rastpfuhler haben nun genau wie der 16. SV Bliesmengen-Bolchen 16 Punkte. Dahinter folgt der SV Saar 05 Saarbrücken mit nur einem Zähler weniger. Die 05er hatten den Tabellendritten FC Palatia Limbach am Rande einer Niederlage, ehe in der Nachspielzeit Luca Sesar ein Eigentor zum 2:2-Endstand unterlief. Auch das Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler hat 15 Punkte. Wie viele Absteiger es am Saisonende geben wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Unter anderem davon, ob der Vize-Meister über die Relegation in die Oberliga aufsteigt und wie viele Mannschaften aus der Oberliga runterkommen. In den vergangenen Wochen schien dort nur das aktuelle Tabellenschlusslicht FV Eppelborn stark abstiegsgefährdet zu sein. Mittlerweile ist aber auch der 14. FV Diefflen gefährlich nach unten durchgerutscht. Aktuell muss man sich in der Saarlandliga vor allem auch beim 14. DJK Ballweiler-Wecklingen (17 Punkte) sowie beim 13. SC Reisbach (20 Zähler) ernsthafte Sorgen um den Klassenverbleib machen.

Auf der anderen Seite der Tabelle hat sich ein Trio von der Konkurrenz etwas absetzt. In der aktuellen Formkurve steht der Tabellenzweite FSV Jägersburg mit fünf beeindruckenden Siegen in Serie ganz oben. Die Mannschaft von Trainer Christian Frank hat 39 Punkte - und lag nach ihrem 3:0-Sieg am Samstag in Köllerbach über Nacht nur noch zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Elversberg II zurück. Der Ligaprimus gab dann allerdings am Sonntag beim 4:0-Heimerfolg gegen die Schwalbacher die richtige Antwort und hat nun wieder fünf Punkte Vorsprung auf den FSV. Dank des späten Ausgleichs beim SV Saar 05 Saarbrücken konnten die Limbacher ihren Vorsprung auf den Vierten SC Halberg Brebach, der mit 0:4 in Hasborn unterlag, sogar auf sechs Zähler ausbauen. Die Palatia hat aber nun auch ihrerseits bereits vier Punkte Rückstand auf den FSV Jägersburg. Somit ist auch weiterhin für reichlich Spannung in sämtlichen Tabellengefilden der Saarlandliga gesorgt.

Am Samstag könnte sich der FSV Jägersburg durch einen Heimsieg gegen Limbach im Aufstiegskampf eine richtig gute Ausgangsposition verschaffen. Und am Tabellenende ist vor allem das Duell zwischen Saar 05 und Ballweiler-Wecklingen extrem wichtig.