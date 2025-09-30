Rethem auf Hochtouren, Favoriten siegreich, Buchholz deutlich

Mit einem klaren Kantersieg setzte sich Buchholz an der Spitze fest. Fabian Rieckhoff eröffnete (23.) und erhöhte später (56.). Dazwischen trafen Marc Sattler (39.), Jan Fleißner (43.) und Tim Thielke (45.). Den Schlusspunkt setzte Andy Prajs kurz vor Abpfiff (90.). Während Buchholz nun aus drei Partien sieben Punkte holte, bleibt der Aufsteiger in der Fremde punktlos.