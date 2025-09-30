 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
– Foto: Maria Schwacke

Rethem auf Hochtouren, Favoriten siegreich, Buchholz deutlich

Für Tewel wird es düster

In der Kreisliga Heidekreis läuft es für den SC Tewel weiterhin katastrophal. An der Tabellenspitze lief es am vergangenen Wochenende für das Spitzentrio äußerst erfolgreich, wobei Wietzendorf zittern musste. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
6
0
Abpfiff

Mit einem klaren Kantersieg setzte sich Buchholz an der Spitze fest. Fabian Rieckhoff eröffnete (23.) und erhöhte später (56.). Dazwischen trafen Marc Sattler (39.), Jan Fleißner (43.) und Tim Thielke (45.). Den Schlusspunkt setzte Andy Prajs kurz vor Abpfiff (90.). Während Buchholz nun aus drei Partien sieben Punkte holte, bleibt der Aufsteiger in der Fremde punktlos.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Heidmark
HeidmarkHeidmark
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
2
5
Abpfiff

Eine torreiche Partie, in der Ciwan Walsrode schon zur Pause klar führte. Serhat Akyol traf gleich dreimal (21./33./45.+4), Ünal Karak legte ebenfalls nach (35.). Heidmark kam zwar durch Jannick Hubert (67.) und Laurenz-Oke Warncke (82./FE) zu Treffern, doch Tuncay Öküzbogan (77.) sorgte für den verdienten Auswärtssieg. Ciwan bleibt auf der Eins.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
SC Tewel
SC TewelTewel
11
1
Abpfiff

Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Rethem. Matti Heidorn (3./FE) stellte früh die Weichen, Jesse Ossadnik (12./20./25.) und Niclas Imbach (16.) erhöhten schnell. Auch Markus Panning (30./45.), Tim Cordes (37.), Linus-Ilian Imbach (64.) sowie Burak Yildiz (78./90.) trugen sich in die Liste ein. Für Tewel traf lediglich Steffen Worthmann (41.) zum Ehrentreffer. Für die Gäste war es die sechste Niederlage in Folge.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
2
1
Abpfiff

Wietzendorf feierte einen knappen Heimerfolg. Vincent Molzahn brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.), ehe Moritz Erfurt nachlegte (64.). Fulde/Stellichte kam durch Justus Popp (86.) noch einmal heran, vergab zuvor aber einen Handelfmeter. Auch Wietzendorf ließ einen Strafstoß ungenutzt, sodass die Partie bis zum Ende spannend blieb.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
1
3
Abpfiff
+Video

Germania Walsrode entschied das Duell auswärts für sich. Aleksandar Dabovic (20.) und Marco Antonio Panata Tomaz (45.) sorgten für die Pausenführung, ehe Max Dirani per Elfmeter erhöhte (56.). Janne Maris Wibbertmann verkürzte noch für Leinetal (68.), doch am Ende blieb es beim verdienten Sieg der Gäste.

